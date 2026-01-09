Джей ди Ванс защити служителя, застрелял жена в Минесота ВИДЕО

По-малко от 24 часа след като федерален имиграционен служител застреля 37-годишна майка в Минесота, вицепрезидентът на САЩ Джей ди Ванс ce застъпи за замесения офицер, обвини убитата жена и заяви, че инцидентът трябва да бъде политически тест преди междинните избори през 2026 г., предаде Ройтерс.

В Белия дом Ванс нарече случилото се "трагедия", но се изказа в защита на служителя, който беше сред 2000-те федерални служители, изпратени от администрацията на Тръмп в района на Минеаполис тази седмица.

Вицепрезидентът използва и социалните мрежи, за да постави под въпрос готовността на политиците от Демократическата партия да подкрепят правоприлагащите органи, което е ясен партиен ход от страна на човек, широко считан за потенциален кандидат за президентските избори след две години, посочва Ройтерс.

Стрелбата в сряда беше заснета в няколко видеоклипа, публикувани онлайн, което предизвика бурни и противоречиви коментари – често по партийни линия – за това как служител на Американската имиграционна и митническа служба е реагирал на действията на шофьорката, която беше убита.

В началото американският президент Доналд Тръмп също публикува подкрепата си за федералния агент и обвини шофьорката, но внезапно Белият дом обяви, че Ванс ще отговори на въпроси на репортерите.

"Атакувайте мен, атакувайте президента на Съединените щати. Не атакувайте нашите правоприлагащи органи", каза Ванс.

Починалата беше идентифицирана като Рене Никол Гуд, американска гражданка, майка на три деца.

След като изгледа видеозаписите, Ванс обвини единствено шофьорката.

"Сигурен съм, че тя е нарушила закона", каза Ванс, когато репортер го попита за анализа му. "Сигурен съм, че служителят е имал всички основания да смята, че е изложен на сериозна опасност от нараняване или дори за живота си."

Трагедията

Инцидентът стана по време на пътна проверка в жилищен район южно от центъра на американския град, на няколко пресечки от някои от най-старите имигрантски пазари и на около километър и половина от мястото, където Джордж Флойд бе убит от полицията през 2020 г. След убийството на жената бързо се събра тълпа от стотици гневни протестиращи.

Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум нарече станалото "акт на вътрешен тероризъм", извършен срещу федерални служители от жена, която по думите ѝ е "опитала да ги блъсне и прегази с автомобила си". "Наш служител е действал бързо и при самозащита, стрелял е, за да защити себе си и хората около себе си", допълни тя.

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай нарече "глупости" казаното от министърката и разкритикува разполагането на над 2000 души от имиграционните служби в градовете Минеаполис и Сейнт Пол в щата Минесота в Средния Запад. "Те не гарантират сигурност в Америка, а всяват хаос и недоверие", каза Фрай и призова агентите да напуснат. "Всяват хаос по улиците ни и в този случай буквално убиват хора", добави той.

На видеоклипове, заснети от минувачи и публикувани в социалните мрежи се вижда как имиграционен служител се доближава до джип, спрял насред пътя, казва на водачката да отвори вратата и хваща дръжката. Джипът тръгва напред, а друг служител изважда пистолет и произвежда поне два изстрела от близко разстояние, докато автомобилът се движи срещу него. След това се забива в две паркирали коли.