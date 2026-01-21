Путин разглежда поканата на Тръмп да се присъедини към "Съвета за мир"

Русия ще разгледа поканата на президента на САЩ Доналд Тръмп да се присъедини към неговия "Съвет за мир".

Това заяви руският президент Владимир Путин, предаде АФП.

"Руското външно министерство беше натоварено да проучи документите, които ни бяха изпратени, както и да проведе консултации по темата с нашите стратегически партньори", каза Путин по време на излъчвано по телевизията заседание на правителството. "Едва след това ще можем да дадем отговор на поканата".

Руският президент изрази увереност, че Съединените щати и Дания ще разрешат ситуацията около Гренландия самостоятелно.

"Това със сигурност не ни засяга", каза държавният глава по време на брифинг със Съвета за сигурност на Русия. "Мисля, че те ще го разрешат помежду си."

Той припомни, че през 19-ти век Русия е продала Аляска на Съединените щати за 7,2 милиона долара. По този начин той направи паралел със ситуацията, разгръщаща се около Гренландия.

"Имаме опит в разрешаването на подобни проблеми със Съединените щати. През 19-ти век, мисля, че беше през 1867 г., както знаем, Русия продаде Аляска на Съединените щати, а Съединените щати я купиха от нас", каза Путин.

Той отбеляза, че площта на Аляска е приблизително 1 717 000 квадратни километра.

"Съединените щати купиха Аляска от нас за 7,2 милиона долара. Тази цифра трябва да бъде проверена, разбира се, но аз вярвам, че това е истината", уточни руският президент.

Путин преизчисли цената, платена за полуострова, в днешни цени.

"При днешните цени, като се вземе предвид инфлацията през всичките тези десетилетия, тази цифра би била 158 милиона долара", уточни той.