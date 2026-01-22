IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин е готов да отпусне 1 милиард долара за "Съвета за мир" на Тръмп

Те обаче ще са главно за Палестина

22.01.2026 | 15:28 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Русия е готова да отпусне 1 милиард долара в подкрепа на палестинския народ в рамките на "Съвета за мир" на Доналд Тръмп. Това обяви руският президент Владимир Путин на среща в Кремъл с палестинския лидер Махмуд Абас.

Той отбеляза също, че въпросът за използването на руски активи, замразени в Съединените щати, ще бъде обсъден на среща с представители на американската администрация.

Отношението на Русия към въпросите за уреждане на конфликта в Близкия изток "е принципно и не е опортюнистично по своята същност", заяви Путин. По думите му уреждането на конфликта в Близкия изток е възможно само при пълноценно функциониране на палестинска държава.

"Изхождаме от предпоставката, че само формирането и пълноценното функциониране на палестинска държава може да доведе до окончателно уреждане на конфликта в Близкия изток", каза той, отбелязвайки, че Русия е предоставила хуманитарна помощ "по време на най-трудните времена" на кризата в Газа.

Русия е готова да изпрати 1 милиард долара на "Съвета за мир", "преди всичко, за да подкрепи палестинския народ и да насочи тези средства към възстановяването на ивицата Газа и като цяло към решаване на проблемите на Палестина."

Въпросът за използването на замразени руски активи в Съединените щати за заплащане на Съвета за мир вече е обсъден с американската страна:

"Обсъждали сме подобни варианти и преди с представители на американската администрация", обяви Путин. 

Той добави, че и за днес в Москва е планирана подобна среща, на която разговорите ще продължат.

Владимир Путин Съвета за мир Доналд Тръмп Русия САЩ Палестина
