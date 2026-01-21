Кремъл: Среща с Уиткоф е в графика на Путин за четвъртък

Среща със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф е включена в графика на руския президент Владимир Путин. Кремъл очаква тя да се проведе, заяви говорителят на президента Дмитрий Песков пред ТАСС.

По-рано Уиткоф заяви пред CNBC, че се надява да се срещне с руския лидер в четвъртък. Думите му сега са потвърдени и от Кремъл.

Уиткоф обяви, че планира да замине за Москва в четвъртък вечерта и да пристигне късно същата вечер. Според специалния пратеник на президента на САЩ, предприемачът Джаред Кушнер ще лети с него до Русия.