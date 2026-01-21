IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 135

Кремъл: Среща с Уиткоф е в графика на Путин за четвъртък

Предприемачът Джаред Кушнер също ще лети до Русия

21.01.2026 | 21:13 ч. 4
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Среща със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф е включена в графика на руския президент Владимир Путин. Кремъл очаква тя да се проведе, заяви говорителят на президента Дмитрий Песков пред ТАСС.

По-рано Уиткоф заяви пред CNBC, че се надява да се срещне с руския лидер в четвъртък. Думите му сега са потвърдени и от Кремъл.

Свързани статии

Уиткоф обяви, че планира да замине за Москва в четвъртък вечерта и да пристигне късно същата вечер. Според специалния пратеник на президента на САЩ, предприемачът Джаред Кушнер ще лети с него до Русия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кремъл Владимир Путин среща специален пратеник САЩ Стив Уиткоф Джаред Кушнер Москва
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem