Нова драма в Минеаполис: Агенти на ICE арестуваха петгодишно дете

Петгодишно дете, което беше заловено от агенти на ICE на алеята до дома му в метрополиса Минеаполис във вторник, докато се връщаше от детска градина, е задържано с баща си в център за имиграция и митнически контрол в Тексас, според служители на училищния район и адвокат по семейни въпроси.

Детето в предучилищна възраст, Лиъм Конехо Рамос, е било свалено от колата на семейството, каза Зена Стенвик, началник на училищния район в Колумбия Хайтс, предградие на Минеаполис.

Момчето и семейството му са родом от Еквадор и са се явили пред граничните служители в Тексас през декември 2024 г., за да кандидатстват за убежище, заяви адвокатът на семейството Марк Прокош по време на пресконференция в четвъртък вечерта.

"Това не са нелегални имигранти", заяви Прокош. "Те дойдоха правилно. Дойдоха законно и търсят законен път."

На допълнителен въпрос относно молбата им за убежище, Прокош не даде подробности, отбелязвайки, че плановете за убежище са поверителни.

Рамос е едно от последните деца, попаднали в кампанията за масово депортиране на администрацията на Тръмп в Минесота и в цялата страна. Кампанията е белязана от агресивни тактики от въоръжени, маскирани агенти, задържане на американски граждани и репресии срещу протестиращите, докато битката относно законността на действията се засилва. Жителите в целевите райони реагираха, като започнаха да предупреждават съседите си и понякога предприемаха стъпки за възпрепятстване на движението и действията на ICE.

"Друг възрастен, живеещ в дома, беше отвън и умоляваше агентите да им позволят да се грижат за малкото дете, но му беше отказано", каза Стенвик на пресконференция в сряда.

Агент "го заведе до вратата и му насочи да почука на вратата, молейки да бъде пуснат вътре, за да види дали има някой друг вкъщи - по същество използвайки 5-годишно дете като стръв", каза Стенвик.

"ICE не е и никога не е използвала дете като стръв. Детето е било ИЗОСТАВЕНО", съобщи агенцията в четвъртък.

Министерството на вътрешната сигурност заяви, че бащата е бил предвидената цел на операцията. В крайна сметка двамата са били задържани заедно.

"Ние провеждаме правни, етични и морални правоприлагащи мисии тук, в Минеаполис", заяви командирът на граничния патрул Грегъри Бовино в четвъртък на пресконференция. "Не съм задържал 5-годишно дете и ще продължим с тази правоприлагаща мисия."

Бащата на момчето изглежда няма криминално досие в Минесота, според Прокош.

Бащата, Адриан Александър Конехо Ариас, и малкият му син са задържани в Центъра за семейни престъпления в Южен Тексас в Дили, Тексас, център на ICE за семейства.

Федерални служители заявиха, че са взели момчето със себе си, след като бащата е казал на служителите, че иска детето да остане с него, според публикация в социалните медии от DHS в четвъртък.

Агенцията заяви, че служителите "са направили многократни опити да вкарат майката в къщата, за да поеме попечителството над детето си. Служителите дори я уверили, че НЯМА да я вземат под стража. Тя отказала да приеме попечителството над детето."

"Основната грижа на нашите служители по време на цялата операция беше безопасността и благополучието на детето", добави DHS. "След като майката изостави детето, служителите се съобразиха с желанията на бащата да го задържат при себе си. Баща и син са заедно в Дили."

Майката на Лиъм е била "ужасена" от агентите пред вратата ѝ, каза пастор Серхио Амескуа, който помага на майката, откакто съпругът и синът ѝ бяха отвлечени, пред Лора Коутс от CNN в четвъртък вечерта.

"Агентите на ICE се опитваха да използват бебето, за да я накарат да излезе от къщата си, но съседите я посъветваха да не го прави, страхувайки се, че ще бъде задържана", каза Амезука, отбелязвайки, че е бременна и има син тийнейджър.

Председателят на училищния съвет на Държавния училищен район Колумбия Хайтс, Мери Гранлунд, каза, че е била на път да вземе децата си от училище, когато е видяла агенти да отвеждат детето.

"Чух суматохата и видях хората", каза Гранлунд пред CNN в четвъртък, отбелязвайки, че е чула някои минувачи да казват: "Какво правите, не отвеждайте детето."

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс защити имиграционните агенти, задържали петгодишно момче в Минесота, като попита "какво трябва да правят"“, след като са арестували баща му.

Лиъм е едно от четирите деца в училищния район, задържани от федерални имиграционни агенти през последните две седмици, съобщиха училищни служители. Те разпространиха и снимка на детето, с плетена синя шапка и раница на Спайдърмен, която масво плъзна из социалните мрежи.

"Значи историята е, че ICE е задържала петгодишно дете? Е, какво трябва да правят?", попита вицепрезидентът, обграден от агенти на ICE и федерални гранични служители, по време на пресконференция в столицата на Минесота Минеаполис в четвъртък. "Трябва ли да оставят петгодишно дете да замръзне до смърт? Не трябва ли да арестуват нелегален имигрант в Съединените американски щати?"

Ванс описа кадрите от ареста като "ужасни" и "сърцераздирателни".

"Травмиращо е за децата", каза той пред репортери. "Мога да разпозная това и мога да разбера, че трябва да подкрепяме тези деца, докато, от друга страна, казвам, че само защото си родител, не означава, че получаваш пълен имунитет от правоприлагащите органи."

Ванс е един от най-гласовитите членове на администрацията на Тръмп, защитаващи федералните репресии на ICE. Пътуването му до Минесота беше знак, че Белият дом удвоява усилията си за масово депортиране.

Това се случи на фона на напрегнати взаимодействия между федералните органи за прилагане на закона за имиграцията и щатските и местните власти, които се противопоставиха на репресиите на администрацията на Тръмп, фокусирани върху демократичния щат. По-рано този месец майката на три деца и американска гражданка Рене Никол Гуд беше смъртоносно простреляна от служител на ICE, което предизвика протести в целия град.

Ванс беше освиркван от жителите в четвъртък и посрещнат с плакати с надпис "ICE вън".

"Четирима от нашите ученици бяха арестувани и отведени от въоръжени агенти с маски и без идентификационни значки", твърди Зена Стенвик, началник на държавните училища в Колумбия Хайтс. "За съжаление е доста общоизвестно, че не се отварят врати, защото агентите на ICE си проправят път."

Стенвик каза, че десетгодишно момиче също е било задържано от ICE заедно с майка си на път за училище. Момче и момиче, и двамата на 17 години, също бяха арестувани.

"Децата просто искат да ходят на училище", каза Стенвик. "Децата ни са травмирани. Чувството за безопасност в нашата общност и около училищата ни е разклатено. Мога да говоря от името на целия училищен персонал, когато казвам, че сърцата ни са разбити. След като четвъртият ни ученик беше отвлечен... Просто си помислих, че някой трябва да чуе историята. Те отвличат деца."

Тя каза, че служители на ICE са обикаляли училища и са следили автобусите.

"Децата ни не трябва да бъдат заобиколени от маскирани агенти, размахващи оръжия в нашите квартали и автобусни спирки", каза Мери Гранлунд, председател на училищното настоятелство на Колумбия Хайтс. "Децата трябва да са на училище със съучениците си. Нуждаем се от дипломатическо решение на тази ситуация... нуждаем се от вашата помощ, защото в крайна сметка ние имаме свирки, а те имат оръжия."

Часове преди пристигането на Ванс, Грег Бовино, командир на граничния патрул, заяви на пресконференция в Минеаполис, че "нашите агенти са жестоко нападнати от агитатори и анархисти".

Администрацията се опита да потуши несъгласието, описвайки протестиращите като вътрешни терористи и "агитатори" и санкционирайки използването на лютив спрей срещу тях.

Рейтингът на одобрение на президента Тръмп за масовите депортации на правителството се е сринал през седмиците след смъртта на Гуд.

Анкета на New York Times-Siena, проведена от 12 до 17 януари и публикувана в четвъртък, показа, че той прави анкета под вода по въпроса за имиграцията, като близо две трети не одобряват начина, по който ICE се справя с работата им, а 61% казват, че тактиката на ICE е отишла твърде далеч.

Междувременно екипът по комуникациите на Белия дом публикува дигитално променена снимка на активистка от Минесота, арестувана в четвъртък, която я показва как плаче по време на арест от федерални агенти. Изображението на Некима Леви Армстронг беше много реалистично, без воден знак или друг индикатор, че изображението е било редактирано. Промяната беше очевидна само в сравнение с различна версия на същото изображение, публикувано от Министерството на вътрешната сигурност по-рано през деня.

Публикацията на Белия дом в X беше последвана от предупреждение, което гласеше: "Дигитално променено изображение. Вижте оригиналната снимка от ареста тук." След това имаше връзка към доклад, съдържащ оригиналната версия, която я показваше спокойна, без да плаче.

Армстронг беше една от няколкото демонстранти, обвинени в участие в нарушаване на църковна служба в Сейнт Пол, Минесота, в неделя, в знак на протест срещу очевидната работа на пастор като служител на ICE.