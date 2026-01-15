Федерален служител простреля венецуелец в Минеаполис

В град Минеаполис федерален служител на реда е прострелял човек в крака, след като той е оказал съпротива при арест, опитал да избяга и го е нападнал, съобще Си Ен Ен.

Инцидентът е станал около 18:50 ч. местно време, когато федерални служители са извършвали целенасочена проверка на трафика. Полицаите са искали да спрат мъж от Венецуела, за когото департаментът за вътрешна сигурност е заявил, че е в САЩ нелегално.

Заподозреният е избягал с колата си, блъснал се е в паркиран автомобил и след това е тръгнал да се изплъзва от органите на реда пеша. Когато федералният служител го е настигнал, мъжът започнал да се съпротивлява и го нападнал.

Двама други излезли от близък апартамент и също атакували представителя на органите на реда - с лопата и дръжка на метла. Поради това нападение служителят открил огън в опит да се защити, като прострелял беглеца в крака.

Служителят и простреляният са отведени в болница с наранявания, които не представляват опасност за живота им. Двете други лица, участвали в нападението, са задържани от властите.

Инцидентът се случва на фона на напрежение в Минеаполис, след като преди седмица жена беше убита при операция на федерални имиграционни агенти, което предизвика широко обществено внимание и протести, припомня Нова тв.