14 милиона души застават като "жив щит" за Иран

Близо 14 милиона души са готови да дадат живота си за Иран. Това заяви президентът на страната Масуд Пезешкиан в публикация в социалната мрежа "X".

Припомняме, че днес изтича ултиматума на президента Доналд Тръмп за сключване на сделка. Ако няма напредък, той обеща да отключи ада върху Техеран, атакувайки електроцентрали и мостове. Само за сравнение - въоръжените сили на САЩ са най-мощната армия в света, с обща численост на активния персонал над 1,3 милиона души

"Аз също жертвам живота си за Иран и ще продължа да го правя", добави Пезешкиан в изявлението си.

По-рано заместник-министърът на образованието на Иран, Алиреза Рахими, отправи призив в социалната мрежа X за сформиране на жива верига около електроцентралите в страната. Целта е да се предотвратят евентуалните американски удари.

"Призовавам младежите, дейците на културата и изкуството, както и спортистите, да се включат в националната кампания "Жива верига на иранската младеж за светло бъдеще От два часа следобед във вторник (7 април) ще застанем ръка за ръка около електроцентралите, за да заявим, независимо от нашите вярвания и предпочитания, че ударите по обществена инфраструктура са военно престъпление."

На фона на заплахите от страна на Тръмп, иранските власти призоваха младежта да защити електроцентралите в страната, написа израелската медия нюзру.

След предупреждение на Израел спряха и влаковете във втория по големина град в Иран - Мешхед. Тел Авив предупреди иранците да не използват железопътния транспорт до 21:00 ч. иранско време, съобщиха местни медии, позовавайки се на областния управител.

"Заради неморалното предупреждение на ционисткия режим относно атака срещу железниците на страната и с цел повишено внимание, всички влакови движения от гара Мешхед са отменени до второ нареждане", заяви губернаторът Хасан Хосейни, цитиран от няколко местни медии.

Вашингтон предупреждава, че при отказ за сделка, могат да бъдат атакувани стратегически обекти като енергийна инфраструктура и електроцентрали. От своя страна Иран отхвърля условията, настоява за по-широко споразумение с край на конфликта и вдигане на санкциите, като същевременно заплашва с мащабен ответен удар.

Ситуацията остава изключително напрегната, а изтичането на крайния срок поставя двете страни на ръба на сериозна ескалация.