Ванс кацна в Будапеща, поставя началото на нова златна ера в отношенията с Унгария СНИМКИ

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, придружаван от втората дама Уша, кацна на международното летище "Ференц Лист" в Будапеща. Визитата идва в ключов момента за страната, която се готви за ключови избори през уикенда.

"Изминаха 35 години, откакто това се случи за последно в Будапеща: вицепрезидент на САЩ пристигна в Унгария“, каза по време на посрещането унгарският външен министър Петер Сиярто.

Главният дипломат на Унгария заяви, че пътуването демонстрира "нов златен век“ в отношенията между САЩ и Унгария.

Семейство Ванс беше посрещнато с военни почести.

Визитата на Ванс идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп публично подкрепи Орбан, чиято партия Фидес изостава от партията Тиса на Петер Маджар преди гласуването на 12 април.

Твърди се, че двудневното посещение на вицепрезидента на САЩ ще включва разговори с унгарските лидери относно икономическото и енергийното сътрудничество, миграцията и глобалната сигурност. Очаква се Ванс също да присъства на митинг заедно с Орбан.

По време на посещението унгарската енергийна компания Mol ще подпише сделка за закупуване на американски петрол на стойност 500 милиона долара, съобщи Bloomberg, позовавайки се на неразкрит източник.

Енергийната сигурност се превърна в ключова тема в предизборната кампания на Орбан, тъй като лидерът призова за отмяна на санкциите на ЕС върху руските изкопаеми горива и обвини Киев, че заплашва сигурността на Унгария, като задържа транзита на петрол по петролопровода "Дружба“.

Маджар, съперникът на Орбан, коментира посещението на Ванс, като заяви, че "никоя чужда държава не може да се намесва в унгарските избори".

"Унгарската история не се пише във Вашингтон, Москва или Брюксел, тя се пише по улиците и площадите на Унгария“, каза опозиционният политик в социалната мрежа X.

Тръмп и Орбан са идеологически съюзници, споделяйки възгледи за миграцията, културните въпроси и ЕС.

Унгарският лидер също така често се позовава на стремежа на Тръмп да посредничи за бързо прекратяване на огъня между Русия и Украйна като аргумент срещу военната подкрепа на ЕС за Киев.