Отиде си емблематичната народна певица Янка Рупкина

След месец в кома си отиде един от най-емблематичните гласове на българската народна музика - Янка Рупкина. Тя беше на 87 години.

На 13-ти март Рупкина беше приета в болница след прекаран инсулт. Медиците са успели да отстранят тромба, но певицата останала в тежко състояние. Само преди три дни тя беше изписана от болницата в кома, а колегите й се оплакаха, по време на престоя й в болницата отношението на част от медицинския персонал е било недопустимо.

"Вместо грижа, човечност и уважение – срещнахме грубо и унизително поведение. Думи, които не подхождат на хора, призвани да лекуват. Отношение, което не бих пожелал на никого. Чувствахме се обидени, пренебрегнати и дълбоко наранени", написа народният певец Илиян Йорданов.

Колегите й се молеха тя да успее да се пребори. Това обаче не се случи.

Рупкина е родена през 1938 г. в с. Богданово, тогава в Царство България. Първоначално избира друго благородно призвание – завършва техникум за медицински сестри в Бургас. Но съдбата се намесва, когато 22-годишната Янка завоюва първа награда на събора-надпяване в с. Граматиково. Там е забелязана от фолклористи, които я канят да се яви в София на конкурс на Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио. Янка Рупкина печели конкурса и от 1960 г. в продължение на три десетилетия е солистка на този състав. През годините осъществява много записи за фонда на БНР, издава грамофонни плочи в "Балкантон", снима филми за БНТ. В края на 70-те години създава трио "Българка" заедно с певиците Ева Георгиева и Стоянка Бонева. С това трио Янка Рупкина печели световна популярност и представя българското народно пеене по целия свят. Самостоятелно и с триото осъществява съвместни проекти със световноизвестни музиканти като Кейт Буш,Крис де Бърг, Джордж Харисън, Линда Ронстад, "Трансглобал Ъндърграунд" и др.

През дългия си творчески път е удостоена с много награди. Нейната песен "Калиманку, Денку" в обработка на Красимир Кюркчийски впечатлява особено много швейцарския продуцент Марсел Селие, който я нарежда сред любимите си заглавия в поредицата албуми на "Мистерията на българските гласове". В тази странджанска народна песен се разказва за нещастна любов, породена от древен обичай. В странджанския край кумството се е считало за роднинство и не позволявало на кум и кръстница да се обичат (калимана - кръстница).