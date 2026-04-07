След 84 дни кома: Почина 21-годишният Даниел, пребит заради цигара

Мъжът остави бебе сираче на 7 месеца

07.04.2026 | 14:32 ч. 15

21-годишният Даниел Дешков от Чирпан, който беше в кома 84 дни, загуби битката за живота си.

Младият мъж беше с черепно-мозъчна травма след побой пред дискотека. Той оставя 7-месечно бебе сираче.

Мъжът беше пребит заради цигара от трима други мъже – на 17,19 и 29 години. След операция той изпадна в кома.

Според данните по разследването ударът, довел до тежката травма, е нанесен от непълнолетния обвиняем. Той обаче в момента е на свобода с най-леката мярка – "надзор от инспектор при детска педагогическа стая".

Свързани статии

Районната прокуратура не е протестирала решението. Близките на Даниел искат справедливост и подготвят протест.

"Днес съм аз, утре ще е друга майка. Моля ви, хора, искам справедливост за детето. Нека бъдат наказани виновниците. Аз няма да си върна сина, но искам справедливост. Болката е страшно голяма", сподели майката на Даниел - Радка Иванова пред Bulgaria ON AIR.

Тагове:

Даниел пребит побой кома смърт бебе Bulgaria ON AIR
