КС допусна делото на МС срещу мерките за цените на горивата

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество делото по искане на Министерския съвет (МС) за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 13 март, свързано с предприемането на мерки срещу ценовия шок, породен от високите цени на суровия петрол и природния газ, съобщиха от пресцентъра на съда.

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии. Определението беше прието единодушно.

Свързани статии КС образува дело срещу решението на НС за мерки срещу ценовия шок

Решението на парламента предвижда Министерският съвет да разработи и приеме мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи с доходи под прага на бедност, включително чрез разширяване на програмите за енергийно подпомагане. По отношение на подкрепата за предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси, кабинетът следва да разработи мерки и програма, насочени към транспортния сектор, градския транспорт, лечебни заведения, училища, детски градини и ясли, както и към земеделските производители.