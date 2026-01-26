IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин пристигна в Санкт Петербург, интернетът спря

Спирането е заради съображения за сигурност

26.01.2026 | 18:07 ч. 96
Снимка: БГНЕС

Сериозни прекъсвания на мобилния интернет са регистрирани в центъра на Санкт Петербург от тази сутрин. Според "Фонтанка" абонати на всички мобилни оператори се оплакват от прекъсването.

Градската администрация потвърди, че прекъсвания на мобилния интернет в Санкт Петербург са възможни през целия ден, позовавайки се на "мерки за сигурност". Те не предоставиха допълнителни подробности.

Властите призоваха жителите да използват безплатните градски Wi-Fi точки за достъп до интернет.

Руският президент Владимир Путин пристигна в Санкт Петербург на 26 януари. На този ден той ще се срещне с краля на Малайзия султан Ибрахим Исмаил в Ермитажа, а на следващия ден ще участва в събития, отбелязващи годишнината от вдигането на блокадата на Ленинград.

