Мелания Тръмп с рядък политически коментар за убийствата в Минеаполис ВИДЕО

Първата дама Мелания Тръмп направи рядко политическо изявление във вторник, призовавайки за „единство“ на фона на седмици на вълнения в Минесота.

"Аз съм против насилието, така че, моля, ако протестирате, протестирайте в мир", каза тя пред Fox & Friends във вторник сутринта.

Мелания, имигрантка от Словения, рядко прави публични изявления, особено що се отнася до политически въпроси или работата на съпруга ѝ.

Но по време на телевизионна изява, промотираща предстоящия ѝ филм, първата дама говори за "страхотния разговор", който президентът Доналд Тръмп е провел с губернатора на Минесота Тим Уолц и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрей, и двамата демократи, в понеделник.

"Те работят заедно, за да направят всичко мирно и без бунтове", настоя тя.

Решението на Мелания да коментира бунтовете и сблъсъците с агенти по имиграционните правоприлагащи органи подчертава сериозността и разделението, което проблемът е създал в САЩ.

В събота осем агенти обградиха и свалиха медицинската сестра от VA Алекс Прети, която беше на улицата по време на протест на ICE. Видео показа, че след като Прети е обезоръжен от пистолета си, който е бил в кобур на колана му, той е бил прострелян няколко пъти от поне един от агентите. Той е починал на място.

Това се случи малко повече от две седмици след като поетесата Рене Гуд беше застреляна от агент на ICE, докато е била в колата си, блокирайки улица, и е започнала да придвижва превозното си средство към агента.

И двата инцидента бяха заснети на камера и предизвикаха възмущение сред онези, които гледат на събитията по различен начин.

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем категорично защити агентите, замесени в стрелбите. Тя нарече Прети "вътрешен терорист" по време на пресконференция в събота.

Въпреки че президентът Тръмп подкрепи агента, който е застрелял Гуд, след като видеото показа, че е бил блъснат от превозното средство, което тя е шофирала по време на инцидента, той не се хвърли в защитата при случая със стрелбата в Прети. Президентът дори отправи фин упрек към неуспешното ръководство на Ноем в Минесота, като обяви в понеделник сутринта, че назначава граничния цар на Белия дом Том Хоман да поеме ръководството в Минеаполис.

"Изпращам Том Хоман в Минесота тази вечер", написа Тръмп в Truth Social. "Той не е бил замесен в тази област, но познава и харесва много от хората там. Том е строг, но справедлив и ще докладва директно на мен."

Президентът е разпитвал Ноем и предполагаемия ѝ любовник и специален правителствен служител на DHS Кори Левандовски по време на късна среща в Белия дом в понеделник, според репортаж на New York Times.

До края на вечерта на Ноем очевидно е било наредено да премести фокуса си от вътрешния имиграционен контрол и да се концентрира върху осигуряването на южната граница, докато нейният съперник Хоман поема контрола над репресиите в Минесота.

Заместникът на главния прокурор Пам Бонди, Тод Бланш, отхвърли отговора си в понеделник, когато го попитаха дали е съгласен с твърдението на Ноем, че действията на Прети се равняват на правното определение за "вътрешен тероризъм".

"Вижте, не мисля, че някой си мисли, че са сравнявали случилото се в събота с правното определение за вътрешен тероризъм", отговори Бланш, след като се опита да отклони въпроса, като критикува демократичното ръководство на Минесота. "И сте прав - доколкото все още има записи от телесна камера или други видеоклипове, които свидетели все още ни предоставят. Така че не го описвам като нищо друго освен като трагедия."

Проучване на YouGov/Economist, публикувано на 13 януари след стрелбата по Гуд – но преди Прети да бъде убит – показва, че само 34% от американците смятат, че операциите на ICE правят Америка по-безопасна, а 47% смятат, че мисията прави САЩ по-опасни.

Въпросът е силно поляризиращ, като 77% от републиканците вярват, че ICE прави САЩ безопасни, а само 3% от демократите чувстват същото.