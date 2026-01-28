Германия иска ЕС на две скорости, ще прави блок на шестте водещи икономики

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл повтори призива си страните от Европейския съюз (ЕС) да продължат с реформите, за да направят блока от 27 държави по-конкурентоспособен в една все по-безмилостна глобална среда, предава Bloomberg.

„Сега е време за „Европа на две скорости“, заяви министърът, който е и заместник на канцлера Фридрих Мерц, в интервю за Welt във вторник.

„Германия, заедно с Франция и други партньори, ще поеме водещата роля в укрепването и независимостта на Стария континент“, добави той.

Съпредседателят на Социалдемократическата партия се позова на изказване, което направи в Берлин този месец, когато призова страните от ЕС да проявят твърдост, ако искат да се справят успешно с настоящите глобални сътресения и да избегнат да се превърнат в „пешки на големите сили“.

В области като отбранителната способност и осигуряването на критични суровини, държавите-членки с подобни възгледи трябва да продължат с неотложни инициативи, ако други страни ги възпрепятстват, заяви Клингбайл, цитиран от Investor.bg.

Мерц и неговите колеги от ЕС ще проведат преговори в Белгия следващия месец за това как да се задвижи икономическият двигател на региона, а германският консервативен лидер и италианският премиер Джорджия Мелони ще представят съвместни предложения за това как да се повиши конкурентоспособността.

В подготовка за срещата Клингбайл заяви, че в сряда ще проведе видеоразговор с колегите си от Франция, Италия, Испания, Полша и Нидерландия.

„Като шестте най-големи икономики в Европа, сега можем да бъдем движещата сила“, каза още той.