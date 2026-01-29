Мерц: Целта за глобален ред, основан на правила, не е мъртва

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че целта за глобален ред, основан на правила, не е мъртва, призовавайки за по-силно НАТО в Европа, като същевременно продължава да протяга ръка за сътрудничество към Съединените щати, съобщава Ройтерс.

В реч пред германския парламент Мерц заяви също, че Европа вече няма да бъде плашена от тарифни заплахи, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от използването на подобни тарифи като оръжие за завземане на Гренландия.

Речта на Мерц подчерта как европейските лидери са се осмелили да се опитат да проектират европейска сила и ценности след противопоставянето с Тръмп за Гренландия и близо четири години война между Русия и Украйна.

„От няколко седмици виждаме с все по-голяма яснота появата на свят от велики сили. Бурни ветрове духат в този свят и ще усетим техните последици в обозримо бъдеще“, каза Мерц пред законодателите.

Той добави, че през последните седмици „успяхме да изпитаме нещо от радостта на самоуважението“, добавяйки, че действията, основани на правила, и търговията, основана на правила, не са мъртви.

„Все повече страни по света осъзнават, че настоящата глобална реорганизация също така представлява възможност за всички участници, които предпочитат правилата пред произвола и които виждат повече предимства в свободната и справедлива търговия, отколкото в едностранчивото преследване на единствено личния интерес“, добави той.