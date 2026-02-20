IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина изтъкнатият хирург д-р Калоян Персенски

Той е основател на "Хирургията" в болница "Надежда", извърши и първата операция за смяна на пола

20.02.2026 | 16:04 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Почина изтъкнатият хирург д-р Калоян Персенски. Това съобщиха от болница „Надежда".

Той беше изключителен човек и уважаван лекар, бе част от екипа ни от основаването на лечебното заведение през 2013 година, заявиха оттам. 

Той си е отишъл на 19 февруари. Благодарение на неговия професионализъм и отдаденост бяха положени основите на едно от ключовите структурни звена в МБАЛ"Надежда" – отделение „Хирургия", на което беше ръководител в първите години от създаването й, казаха още от болницата.  

Д-р Персенски е баща на д-р Събина Персенска, която прегръщаме с цялото си сърце в този труден момент, посочиха от лечебното заведение.

Екипът поднася най-искрени съболезнования. 

Д-р Калоян Персенски е роден през 1952 година в Ардино. Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Придобива специалност Обща хирургия през 1990 г. Има придобити специалност и по акушерство и гинекология. Специализирал е в Трета клиника по коремна хирургия към Медицински университет Пловдив. 

Д-р Персенски стана популярен като първият български лекар, извършил смяна на пола. Преди 33 години той превърна вече бившият мъж Андрей Миронов в Адриана. Това се случи в болницата в Ардино. 

