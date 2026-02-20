IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържана е жена от Берковица, откраднала 70 хил. евро от банкова карта

Тегленията са били извършени от ноември до декември миналата година

20.02.2026 | 15:48 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Полицаи от Берковица задържаха 57-годишна жена, изтеглила 70 600 евро от чужда банкова карта. Работата по случая започнала след постъпил сигнал от банка за неправомерни транзакции с чужд платежен инструмент без съгласието на титуляра, техен клиент.

Тегленията били извършени в периода от ноември до декември миналата година от АТМ устройства на територията на град Берковица, съобщи БНР.

При проведените оперативно-издирвателни мероприятия като съпричастна към престъплението била установена жена от същия град. По първоначални данни неправомерно изтеглените суми възлизат на 138 000 лв. При направеното претърсване от дома й са намерени и иззети веществени доказателства.

С полицейска заповед на жената е наложено задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Съгласно член 249, ал.1 от Наказателния кодекс наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и с глоба до двойния размер на получената сума.

банкова карта Берковица кражба
