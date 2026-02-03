IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Взеха книжката на български шофьор на Тесла Сайбъртрък в Румъния ВИДЕО

Той нямал необходимата категория за управлението ѝ

03.02.2026 | 14:13 ч. 5

Български гражданин остана без шофьорска книжка в Румъния, предава Диджи24. Тридесет и девет годишният мъж управлявал електромобил пикап Тесла Сайбъртрък (Tesla Cybertruck) и на идване от Финландия минал транзитно през Румъния и спрял за почивка на паркинга на ресторант в град Лугож в югозападната част на страната.  

Служителите на заведението и няколко други местни жители снимали возилото, което се отличава със своя футуристичен дизайн, и публикували снимки и клипчета в социалните мрежи, пише местния сайт „Опиния Тимишоарей“ (Opinia Timisoarei).

Малко след това пристигнала полиция, която е идентифицирала водача и е установила, че той няма шофьорска книжка за категорията превозни средства, към която спада автомобилът. По случая, който е от 25 януари, е образувано наказателно дело.

Според румънското законодателство Тесла Сайбъртрък не може да бъде законно управляван с шофьорска книжка категория B. Законът за движение по пътищата гласи, че шофьорската книжка категория B позволява управлението на превозни средства с максимално разрешена обща маса до 3 500 кг. Тесла Сайбъртрък има максимално разрешена маса над тази граница, която се оценява на между 3,6 и 4,1 тона в зависимост от версията.

За да бъде законно управляван автомобилът по обществените пътища в Румъния, е необходима шофьорска книжка категория C, предназначена за тежкотоварни превозни средства.
(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)

 

