Ненаситен президент-крал: В Хамбург представиха опера, осмиваща Тръмп

Тобиас Крацер говори с недоверие преди световната премиера на "Чудовищният рай“ от Олга Нойвирт и Елфриде Йелинек, в която участва лаком, ненаситен, президент-крал, който осмива американския президент Доналд Тръмп.

"Метафората се превърна в реалност“, каза артистичният директор на Хамбургската държавна опера в кабинета си в неделя сутринта. "Наистина се надявам, че след – колко са, осем часа? – произведението не е напълно остаряло, защото досега винаги се е приближавало все повече и повече до това да не е сатира, а да бъде реалност".

79-годишният Йелинек и носител на Нобелова награда за литература за 2004 г., си сътрудничи с Нойвирт за първи път от две десетилетия, като австрийското дуо се съчетава върху либрето на немски език.

Операта започна със светодиодна табела в стил Лас Вегас и изпълнения на пасарел, съобщава АР.

'Monster's Paradise,' lampooning US President Donald Trump, has world premiere at Hamburg Opera https://t.co/PEUujehKmc — Gretchen (@livegreenordie) February 3, 2026

Сатира от 19-ти век е била отправната точка

Вдъхновението е пиесата на Алфред Жари "Ubu Roi“ от 1896 г. – профанско, скатологично произведение, което е имало едно представление в Париж, но е прекъснато от гневна реакция на публиката.

Президентът-крал влиза в позлатен Овален кабинет с хладилник, пълен с Кока-Кола. На бюрото му има златна корона, заедно с червен бутон, който прогонва посетители, като например имитатор на Елвис Пресли, подобно на телевизионно видеоигрово шоу, докато три червени светлини с форма на X проблясваха. Жена, наподобяваща Мелания Тръмп, се криеше на заден план.

Неговите помощници, Мики и Тъки, са моделирани по подобие на Илон Мъск и Марк Зукърбърг и пеят реплики като "Никой няма толкова големи резултати като теб“.

На президента-крал се противопоставя Горгонзила, чудовище, родено от ядрена авария. Въпреки че Горгонзила го поглъща, тя също става авторитарна. Операта завършва с вампири, носещи се по Елба, притесняващи се, че Земята е унищожена от нейните лидери.

„Хората на властта винаги се страхуват от хумора. Те се страхуват от присмеха по техен адрес", споеля Нойвирт.

Певецът Георг Нигл, който играе президента-крал, каза: "Не играя американския президент, но съм много близо до него.“ Една от ключовите му реплики е: "Този, който има милиони, няма нужда от избиратели“.