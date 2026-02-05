Тръмп е на прага да превърне САЩ в авторитарна държава

Неправителствената организация (НПО) Human Rights Watch предупреждава в годишния си доклад, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е на прага да превърне Съединените щати в авторитарна държава, като се има предвид, че демокрацията и правата на човека са подложени на атака от всички страни.

Базираната в Ню Йорк организация за правата на човека пише в годишния си доклад, че завръщането на американския милиардер в Белия дом е засилило "низходяща спирала" в областта на правата на човека, която вече е подложена на натиск от Русия и Китай.

"Международният ред, основан на правила, е на път да се срине", предупреждава HRW.

В главата, посветена на Съединените щати, HRW показва, че Тръмп проявява "очевидно пренебрежение към правата на човека и е извършил фрапантни нарушения".

При представянето на ситуацията в Съединените щати - немислима в предишни доклади - HRW отбелязва наличието на маскирани и въоръжени агенти на имиграционната полиция (ICE), които са извършили "стотици ненужно насилствени и злоупотребяващи акции" в Минеаполис, Минесота.

"Предполагаемо плъзгане към авторитаризъм"

"Определянето от администрацията на расови или етнически изкупителни жертви (...), многократните актове на репресии срещу предполагаеми политически врагове и опитите за разширяване на принудителните правомощия на изпълнителната власт и неутрализиране на демократичните проверки и баланси подчертават предполагаемото плъзгане към авторитаризъм в Съединените щати", пишат от HRW в доклада си.

Human Rights Watch потвърждава констатациите си, че Съединените щати са виновни за насилствени изчезвания - престъпление съгласно международното право - като са изпратили 252 венецуелски имигранти в затвор с висока степен на сигурност в Ел Салвадор.

Демокрацията е регресирала до нивото от 1985 г., когато Съветският съюз все още е съществувал, показва анализът на HRW.

"Русия и Китай са по-малко свободни днес, отколкото бяха преди 20 години. Същото важи и за Съединените щати", се добавя в доклада.

"С първата година (от втория му мандат) на власт на Тръмп, историята се ускорява в грешна посока: всички постижения, напредъкът, постигнат чрез упорита борба през последните десетилетия, сега са под заплаха", предупреди изпълнителният директор на HRW Филип Болопион в интервю за AFP.

HRW смята, че отговорът трябва да дойде от "нов съюз, стратегически съюз" на "средни сили", обединени около "общо ядро ​​от демократични ценности" и зачитане на международното право, като Канада, страните от Европейския съюз (ЕС), Обединеното кралство, Япония, Южна Африка, Бразилия, Южна Корея или Австралия.