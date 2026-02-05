IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 12

Тръмп е на прага да превърне САЩ в авторитарна държава

Демокрацията е регресирала до нивото от 1985 г

05.02.2026 | 04:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Неправителствената организация (НПО) Human Rights Watch предупреждава в годишния си доклад, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е на прага да превърне Съединените щати в авторитарна държава, като се има предвид, че демокрацията и правата на човека са подложени на атака от всички страни.

Базираната в Ню Йорк организация за правата на човека пише в годишния си доклад, че завръщането на американския милиардер в Белия дом е засилило "низходяща спирала" в областта на правата на човека, която вече е подложена на натиск от Русия и Китай.

"Международният ред, основан на правила, е на път да се срине", предупреждава HRW.

В главата, посветена на Съединените щати, HRW показва, че Тръмп проявява "очевидно пренебрежение към правата на човека и е извършил фрапантни нарушения".

При представянето на ситуацията в Съединените щати - немислима в предишни доклади - HRW отбелязва наличието на маскирани и въоръжени агенти на имиграционната полиция (ICE), които са извършили "стотици ненужно насилствени и злоупотребяващи акции" в Минеаполис, Минесота.

"Предполагаемо плъзгане към авторитаризъм"

"Определянето от администрацията на расови или етнически изкупителни жертви (...), многократните актове на репресии срещу предполагаеми политически врагове и опитите за разширяване на принудителните правомощия на изпълнителната власт и неутрализиране на демократичните проверки и баланси подчертават предполагаемото плъзгане към авторитаризъм в Съединените щати", пишат от HRW в доклада си.

Свързани статии

Human Rights Watch потвърждава констатациите си, че Съединените щати са виновни за насилствени изчезвания - престъпление съгласно международното право - като са изпратили 252 венецуелски имигранти в затвор с висока степен на сигурност в Ел Салвадор.

Демокрацията е регресирала до нивото от 1985 г., когато Съветският съюз все още е съществувал, показва анализът на HRW.

"Русия и Китай са по-малко свободни днес, отколкото бяха преди 20 години. Същото важи и за Съединените щати", се добавя в доклада.

"С първата година (от втория му мандат) на власт на Тръмп, историята се ускорява в грешна посока: всички постижения, напредъкът, постигнат чрез упорита борба през последните десетилетия, сега са под заплаха", предупреди изпълнителният директор на HRW Филип Болопион в интервю за AFP.

HRW смята, че отговорът трябва да дойде от "нов съюз, стратегически съюз" на "средни сили", обединени около "общо ядро ​​от демократични ценности" и зачитане на международното право, като Канада, страните от Европейския съюз (ЕС), Обединеното кралство, Япония, Южна Африка, Бразилия, Южна Корея или Австралия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмп САЩ Human Rights Watch авторитарна държава човешки права
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem