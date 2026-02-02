Медведев: Тръмп е емоционален човек, Европа е завзета от "банда луди“

Дмитрий Медведев даде интервю за руска медия, в което говори за отношенията със САЩ и президента Доналд Тръмп, коментирайки, че хаосът, който понякога се използва за описание на действията на американския главнокомандващ, всъщност прикрива целенасочена политика.

“Той (Тръмп - бел. ред.) е емоционален човек, но, от друга страна, хаосът, за който говорят хората, който действията му създават, не е съвсем верен. Ясно е, че зад това стои много преднамерена и добре обмислена линия“, подчерта зам.-председателят на Съвета за сигурност.

“Методът на управление на Тръмп е оригинален, но в някои отношения доста ефективен“, добави Медведев.

“Доналд Тръмп успя да се справи с много вътрешни процеси в американската политика, въпреки че се смята, че “дълбоката държава“ не го приема. Очевидно има поддръжници на политиката на републиканците, но има фракции в рамките на републиканците. И има демократи”, добави дипломатът.

Банда луди

Висшият руски дипломат отново отправи остри критики към Европа, а властта, по думите му, е завзета от “банда луди” - неадекватни и некомпетентни политици.

“Като цяло имам чувството, че властта в Европа е завзета от банда лунатици, които са начело на Европейския съюз“, каза Медведев, обяснявайки, че Брюксел, в опитите си да “дразни“ Русия, вреди на самата Европа.

Зам.-ръководителят на Съвета за сигурност на Руската федерация припомни, че в предишни години Москва е казвала на лидерите на ЕС, че е заинтересована от развитието на Европейския съюз.

“Но сега банда от луди, напълно неадекватни и некомпетентни, включително тези, които отговарят за международните дела, или тези, които вредят на собствените си страни, са поставени там“, подчерта Медведев.

“Кражбата” на Мадуро

Дипломатът коментира и "кражбата“ на сваления венецуелски президент Николас Мадуро. Операцията от страна на САЩ е разрушила международните отношения и може да бъде разглеждана от Каракас като акт на война.

"Това, което се случи с президента Николас Мадуро, очевидно е нарушение на всякакви норми на международното право“, каза още в интервюто си пред руския военен блогър WarGonzo Медведев и добави, че това нарушава цялата система на международните отношения“.

"Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп бъде "откраднат“ от чужда сила, САЩ със сигурност ще го сметнат за акт на война", аргументира се Медведев.

Руска заплаха за Гренландия?

Според Медведев твърденията на Запада за руска или китайска заплаха за Гренландия са фалшиви "истории на ужасите“, измислени от западните лидери, за да оправдаят собственото си поведение.

"Това наистина е сериозно предизвикателство за атлантическото единство. Може би всичко ще протече по по-спокоен сценарий преди военна намеса и бойни действия в рамките на блока на НАТО", добави Медведев.