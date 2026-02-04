Какво наистина движи цените на електроенергията?

Покачващите се цени на електроенергията предшестват бума на изкуствения интелект, водени от ограничено предлагане, остарели мрежи и регулаторни пречки.

Съществува мит, който набира скорост както в политическите партии, така и сред обществеността, че центровете за данни са виновни за покачващите се цени на електроенергията и че ако правителството просто се наложи да се противопостави на големите технологични компании, всичко ще бъде наред. Подобно на други широко разпространени конспирации, които предлагат прости отговори на сложни и обезсърчителни проблеми и се стремят да свалят отговорността от политиците, за да намерят реални решения, това е погрешно.

Комуналните компании все още са тези, които изпращат сметки за ток въз основа на тарифи, които се контролират и наблюдават от независими, правно строги комисии за комунални услуги, пише за TNI Пол Щайдлър, старши сътрудник в Института Лексингтън, мозъчен тръст за публична политика, базиран в Арлингтън, Вирджиния.

Ангажиментите на големите технологични компании за закупуване на големи количества енергия за непрекъсната 24/7 употреба в центрове за данни, които произвеждат изкуствен интелект (ИИ), могат да бъдат катализатор за по-надеждна електрическа мрежа, по-изобилна енергия и по-ниски разходи за електроенергия. Електроснабдителните компании и други трябва да приветстват тези големи клиенти, както направиха много щати.

Ако враждебността към големите технологични компании продължи, те може да изберат да изградят самостоятелни източници на електроенергия. Това е лошо за общностите, които все още са изправени пред предизвикателства, свързани с електроенергията, и технологичните компании вероятно биха предпочели да се съсредоточат върху изграждането на центрове за данни, вместо върху електроцентрали.

Увеличението на цените на електроенергията е надвишило основния индекс на потребителските цени (ИПЦ) доста преди бума на изкуствения интелект. Според Федералния резерв, цените на електроенергията в цялата страна са се повишили с 31,6% от януари 2021 г. до януари 2025 г., в сравнение с основната инфлация от 21,4% в индекса на потребителските цени (ИПЦ). По този начин цените на електроенергията са се повишили с 48% повече от другите стоки и услуги, преди да бъдат обявени големи планове за разширяване на центровете за данни.

Регулаторната структура е обширна, за да се гарантира, че потребителите получават справедлива сделка. Щатите регулират предимно цените на електроенергията, изискванията за услуги и капиталовите инвестиции. В някои случаи федерални организации като Tennessee Valley Authority или местни органи ще правят това. Има достатъчно независим контрол, за да се гарантира справедливост на цените.

Производството на електроенергия е до голяма степен непроменено от 2010 г. насам. Америка до голяма степен е спряла да строи нови електроцентрали и това би трябвало да се промени, за да се осигури изобилие от енергийни доставки в подкрепа на икономическия растеж във всички области. Според Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA), общото производство на електроенергия от електроцентрали се е увеличило само с 4,5% от 2010 г. до 2014 г.

Акцентът върху ефективността и слънчевите панели на покривите е намалил търсенето на нови централи.

Ако през последните 15 години бяха построени повече централи, цените днес щяха да бъдат по-ниски. Изобилието от електроцентрали също ще спомогне за улесняване на ренесанса на производството.

4. Процесите на издаване на разрешителни трябва да бъдат преработени. Днес преносните компании обикновено планират да завършат проект за минимум 10 години - осем години за документи и одобрения и две години за строителство. Доклад на Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) от октомври 2024 г. установи, че средната продължителност е 10 години, а много проекти отнемат до 15 години. Изграждането на нови централи е също толкова обременяващо. В Конгреса има двупартийна подкрепа за реформа на разрешителните и нейното прилагане трябва да бъде висок приоритет през 2026 г.

5. Преносната мрежа е стара. Министерството на енергетиката на САЩ съобщи през 2023 г., че „голяма част от електрическата мрежа на САЩ е построена през 60-те и 70-те години на миналия век“ и 70 процента от преносните линии са на повече от 25 години. Необходими са големи подобрения, за да се предотвратят прекъсванията на електрозахранването, а те са скъпи. Центровете за данни на големите технологични компании ще осигурят важен капитал за подкрепа на тези подобрения.

6. Лошата надеждност струва много на потребителите. По-лоши от високата сметка за ток са разходите, които могат да възникнат при прекъсвания на електрозахранването – развалена храна, пържено електронно оборудване и дори инциденти, които се случват на тъмно. Наличието на адекватно снабдяване с електроенергия и възможността за плавното ѝ разпределение са ключови.

7. Намаляването на държавните данъци върху сметките за ток веднага ще подобри достъпността. Много щати и местни власти налагат данъци върху продажбите на електроенергия, въпреки че тя е от съществено значение за съвременния живот. Намаляването на тези данъци и множество други такси е незабавен начин за подобряване на достъпността.

Пътят към по-изобилна и достъпна електроенергия се корени в изграждането на повече електроцентрали и модернизирането на електрическата мрежа. Вместо да търсят изкупителни жертви, политиците трябва да подкрепят тези стъпки, за да обслужват най-добре своите избиратели.