Tesla кандидатства за доставка на електроенергия до британските домове

Компанията за електрически автомобили Tesla, собственост на Илон Мъск, е подала заявление за лиценз за доставка на електроенергия до британски домове.

Ако бъде одобрена от енергийния регулатор Ofgem, това ще позволи на Tesla да се конкурира с големите фирми, които доминират на енергийния пазар в Обединеното кралство, за да доставя електроенергия на домакинства и предприятия в Англия, Шотландия и Уелс още през следващата година.

Tesla, която е най-известна като един от най-големите производители на електрически превозни средства (EV) в света, има и бизнес със слънчева енергия и батерии за съхранение, съобщава ВВС.

Ofgem може да отнеме до девет месеца, за да обработи заявленията за лицензи за доставка на енергия.

Tesla Electric вече управлява доставчик на електроенергия в Тексас, който позволява на собствениците на нейните електрически превозни средства да зареждат колите си евтино и им плаща за връщането на излишната електроенергия обратно в мрежата.

Tesla е продала над четвърт милион електрически превозни средства и десетки хиляди батерии за съхранение на енергия в Обединеното кралство, което би могло да ѝ помогне да получи достъп до значителна клиентска база за бизнес с доставки на електроенергия.

Заявлението за лиценз на Ofgem идва на фона на спада на продажбите на електрически превозни средства на Tesla в цяла Европа през последните месеци. През юли регистрациите на автомобили Tesla във Великобритания са спаднали с почти 60%, а в Германия - с над 55%, показват данни от индустрията. Това доведе до спад на продажбите на фирмата през месеца до 45% на 10 ключови европейски пазара.

Tesla се сблъска с остра конкуренция от страна на конкурентните производители на електрически превозни средства, особено китайския BYD.

Мъск е критикуван и за връзката си с президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че двамата публично се скараха. Междувременно участието му в дясното крило на политиката във Великобритания, Германия и Италия предизвика гнева на някои от клиентите на Tesla.