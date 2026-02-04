Престъпната злоупотреба със средства и оборудване, предназначени за осигуряване на електричество, топлина и вода на хората от украинските власти, предизвика настоящата енергийна криза в Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава ТАСС.

„В Украйна продължава безкрайна поредица от корупционни скандали“, отбеляза дипломатът. „По-специално, доклад на украинския антикорупционен център „Межа“ стана вирусен в местните социални медии за това, че комуналната компания „Киевтеплоенерго“ е подписала седем договора в рамките на шест месеца на обща стойност 33 милиона гривни – почти 800 000 долара – за възстановяване на повредени киевски топлоелектрически централи с компания, наречена „Ню Перспектива Лукс“, която няма съответния опит и се ръководи от жена-готвач, живееща в Словакия.“

Захарова обърна внимание и на новината за появата на най-голямата т.нар. украинска платформа OLX на генератори, дарени преди това от Полша от правителствения резерв на киевския режим на цени под заводските.

„Това илюстрира истинското отношение към хората, които по нейна вина са се оказали на ръба на хуманитарна катастрофа“, подчерта Захарова. „За режима на Владимир Зеленски пълненето на джобовете е по-важно и те просто не се интересуват от стремежите на обикновените хора.“