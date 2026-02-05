IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия и Украйна размениха военнопленници

Размяната е най-голяма от месеци

05.02.2026 | 18:37 ч. Обновена: 05.02.2026 | 18:37 ч. 1
Снимка: Reuters

Русия и Украйна извършиха най-голямата размяна на военнопленници от месеци, като сделката бе постигната в рамките на мирните преговори в Абу Даби, предаде ДПА.

Воюващите страни съобщиха за сделката днес.

Руското министерство на отбраната потвърди, че 157 руски войници се връщат от украински плен, сред които трима цивилни, които са били пленени по време на украинската военна операция на територията на руската Курска област.

"В замяна бяха предадени 157 пленени украински войници", се казва в изявление на министерството. Съобщава се, че руските войници са понастоящем в Беларус, където им се оказва медицинска помощ.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди размяната с публикация в комуникационното приложение "Телеграм".

Съобщава се, че договорката за размяната е била постигната с посредничеството на САЩ и Обединените арабски емирства.

русия украйна военнопленици
