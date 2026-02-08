IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Осем души загинаха при експлозия в биотехнологична фабрика в Китай

Директорът на компанията е арестуван

08.02.2026 | 08:37 ч. Обновена: 08.02.2026 | 08:39 ч. 5
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Осем души са загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в северната част на Китай, предадоха Франс прес и Синхуа.

Експлозията е станала във фабрика на компанията "Цзяпън Биотех" в провинция Шанси. Законният представител на компанията е бил задържан под стража.

По данни на Синхуа в момента се извършват разчистващи операции, като над мястото на експлозията се издига тъмножълт дим.

Причината за инцидента засега не е известна, но е изпратен екип, който да проведе разследване, допълва държавната медия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

китай загинали фабрика
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem