IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

52% от германците искат по-голяма подкрепа за Украйна, 35% против

Германците продължават да се страхуват от още по-широк военен конфликт

08.02.2026 | 10:03 ч. 41
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Повечето хора в Германия са готови да предоставят по-голяма подкрепа на Украйна в усилията й да се противопостави на пълномащабното руско нашествие, показва социологическо проучване, цитирано от ДПА.

Около 52% от анкетираните заявяват, че Западът трябва да окаже по-голяма помощ на Украйна, ако Русия не е готова да се съгласи на прекратяване на конфликта.

Междувременно 28% от участниците в допитването на института ИНСА смятат, че тази подкрепа трябва да включва както военна, така и финансова помощ.

Според проучването, поръчано от вестник "Билд", още 12% са на мнение, че помощта трябва да бъде под формата или на финансови средства, или на оръжия.

В същото време 35% от анкетираните заявяват, че Германия трябва да прекрати подкрепата си за Украйна, а 13% не са дали отговор.

Проучването показва също, че германците продължават да се страхуват от още по-широк военен конфликт – 54% са обезпокоени, че Русия може да нападне страна членка на НАТО като Полша или Литва. Това обаче е с около 8 процентни пункта по-малко в сравнение с допитване, проведено през септември миналата година.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

германия украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem