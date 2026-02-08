52% от германците искат по-голяма подкрепа за Украйна, 35% против

Повечето хора в Германия са готови да предоставят по-голяма подкрепа на Украйна в усилията й да се противопостави на пълномащабното руско нашествие, показва социологическо проучване, цитирано от ДПА.

Около 52% от анкетираните заявяват, че Западът трябва да окаже по-голяма помощ на Украйна, ако Русия не е готова да се съгласи на прекратяване на конфликта.

Междувременно 28% от участниците в допитването на института ИНСА смятат, че тази подкрепа трябва да включва както военна, така и финансова помощ.

Според проучването, поръчано от вестник "Билд", още 12% са на мнение, че помощта трябва да бъде под формата или на финансови средства, или на оръжия.

В същото време 35% от анкетираните заявяват, че Германия трябва да прекрати подкрепата си за Украйна, а 13% не са дали отговор.

Проучването показва също, че германците продължават да се страхуват от още по-широк военен конфликт – 54% са обезпокоени, че Русия може да нападне страна членка на НАТО като Полша или Литва. Това обаче е с около 8 процентни пункта по-малко в сравнение с допитване, проведено през септември миналата година.