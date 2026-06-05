Кои добавки повишават женското либидо след 40?

С напредването на възрастта, особено след 40, много жени забелязват спад в сексуалното желание. Това е нормална част от живота, но тя може да бъде повлияна от различни фактори. За щастие, науката предлага някои естествени решения. Ето пет добавки с потенциал да помогнат:

L-аргинин (L-Arginine)

L-аргининът е аминокиселина, която играе ключова роля в производството на азотен оксид – молекула, която разширява кръвоносните съдове и подобрява кръвообращението. За сексуалната функция това е от решаващо значение, тъй като добрата циркулация на кръвта в тазовата област засилва чувствителността, възбудата и естественото овлажняване.

Проучване от 2018 г., публикувано в Sexual Medicine, установява, че комбинация от L-аргинин, магнезий и други съставки значително подобрява сексуалната функция при жени със затруднения във възбудата. Друго изследване сочи, че L-аргининът може да бъде особено ефективен в комбинация с женшен.

Мака (Maca Root)

Маката е перуанско растение, което не е хормон, но се смята, че действа чрез мозъчни механизми, като повлиява допамина и реакцията на стрес, без да променя нивата на естроген.

Клинични проучвания показват, че може да подобри сексуалното желание и да намали симптомите на сексуална дисфункция, особено при жени в менопауза. Тя също така може да помогне за намаляване на тревожността и подобряване на настроението.

Източник: 5 добавки, които повишават женското либидо след 40