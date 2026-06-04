Двама млади българи бяха намерени заклани в апартамент в Истанбул

Двама българи са открити заклани в апартамент в квартал "Таксим" в Истанбул. Жертвите се казват Кирил и Мурат, на 19 и 22 години, родом от Кърджали, съобщават от "България днес".

Зловещото разкритие е направено след сигнал на съседи за силна миризма, идваща от жилището. При пристигането си полицейските екипи откриват телата на двамата младежи с множество прободни рани.

По време на огледа са намерени документите им за самоличност, а разследването бързо установява, че двамата са български граждани, живеещи в Истанбул от около седем години.

Впоследствие турската полиция задържа 28-годишен мъж, който според разследващите е бил близък приятел на жертвите и е сред последните хора, които са били в контакт с тях преди смъртта им.

Пари, дългове и предполагаема дейност, свързана с разпространение на наркотици, се очертават като една от основните версии, по които работят турските разследващи

Според информация от източници, запознати с разследването, част от събраните до момента материали са били представени на дежурен прокурор, който координира действията по делото. Именно от разпитите на задържаните лица са се появили данни, насочващи разследването към финансов мотив зад двойното убийство.

По неофициална информация двама от задържаните са заявили пред разследващите, че убитите младежи са били използвани за разпространение на наркотични вещества от лица, действащи на територията на квартала. Следователите проверяват тези твърдения, като към момента те не са официално потвърдени от прокуратурата.

Източници твърдят още, че в седмиците преди убийството между жертвите и други лица са възникнали сериозни спорове, свързани с пари. Разследващите анализират финансови операции, телефонни комуникации и контакти на убитите, за да установят дали действително става дума за конфликт, прераснал в кървава разправа.

Кирил и Мурат са били добре познати както сред българската общност в Истанбул, така и в родния им Кърджали

Двамата са живели в мегаполиса през последните години и според хора от квартала са поддържали широк кръг от контакти.

Съседи описват двамата като млади мъже, които често са били виждани в района на Таксим. Именно затова жестокото престъпление е предизвикало огромен отзвук сред местните жители и българската общност в Турция.