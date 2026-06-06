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US посланик в ЕС: Тръмп никога не е искал да нахлуе в Гренландия

Да се съсредоточим върху кафето, а не върху каймака, метафорично каза Андрю Пъздър

06.06.2026 | 01:30 ч. 0
Reuters

Reuters

Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за нахлуване в Гренландия по-рано тази година са били погрешно разбрани, заяви американският посланик Андрю Пъздър  в Европейския съюз.

"Беше тълкувано, че по някакъв начин заплашваме териториалната цялост на Гренландия, но президентът никога не е казвал, че ще нахлуем“, каза Пъздър пред участниците в Брюкселския форум за икономическа сигурност.

Идеята за анексиране не е нова

По време на втория си мандат Тръмп многократно е повдигал идеята за анексиране на Гренландия, без да изключва използването на военна сила, което предизвика смут в Европа. Пъздър заяви, че изявленията на президента са били полезни, за да се привлече вниманието към стратегическото значение на Гренландия, но не е трябвало да се приемат насериозно.

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Коментарите на US посланика дойдоха само ден след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред Комисията по външни работи на Камарата на представителите на САЩ, че арктическият остров е част от Дания, но "засега“.

В крайна сметка Тръмп изключи военна инвазия в Гренландия през януари, като постави началото на преговори между САЩ и Дания за увеличаване на американското военно присъствие на арктическия остров.

Пъздър, който е бивш ресторантьор, сравни реакциите на Европа към заплахите на Тръмп с пяната и кафето на капучино.

"Получавате капучино, получавате го заради кафето, не го получавате заради пяната. Така че нека се съсредоточим върху кафето, а не върху пяната. А голяма част от това е пяната“, обясни US посланикът, цитиран от Politico.

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Тагове:

Гренландия САЩ анексиране Доналд Тръмп ЕС
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