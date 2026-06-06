US посланик в ЕС: Тръмп никога не е искал да нахлуе в Гренландия

Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за нахлуване в Гренландия по-рано тази година са били погрешно разбрани, заяви американският посланик Андрю Пъздър в Европейския съюз.

"Беше тълкувано, че по някакъв начин заплашваме териториалната цялост на Гренландия, но президентът никога не е казвал, че ще нахлуем“, каза Пъздър пред участниците в Брюкселския форум за икономическа сигурност.

Идеята за анексиране не е нова

По време на втория си мандат Тръмп многократно е повдигал идеята за анексиране на Гренландия, без да изключва използването на военна сила, което предизвика смут в Европа. Пъздър заяви, че изявленията на президента са били полезни, за да се привлече вниманието към стратегическото значение на Гренландия, но не е трябвало да се приемат насериозно.

Коментарите на US посланика дойдоха само ден след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред Комисията по външни работи на Камарата на представителите на САЩ, че арктическият остров е част от Дания, но "засега“.

В крайна сметка Тръмп изключи военна инвазия в Гренландия през януари, като постави началото на преговори между САЩ и Дания за увеличаване на американското военно присъствие на арктическия остров.

Пъздър, който е бивш ресторантьор, сравни реакциите на Европа към заплахите на Тръмп с пяната и кафето на капучино.

"Получавате капучино, получавате го заради кафето, не го получавате заради пяната. Така че нека се съсредоточим върху кафето, а не върху пяната. А голяма част от това е пяната“, обясни US посланикът, цитиран от Politico.