Частна вечеря и голф във Версай: Макрон се опитва да съблазни Тръмп за Г-7

Френският президент Еманюел Макрон обмисля една от най-грандиозните демонстрации на френско държавно майсторство в дипломатическия си арсенал: частна вечеря с президента на САЩ Доналд Тръмп във Версайския дворец.

Елисейският дворец подготвя вечеря за двама в разкошната резиденция на Краля Слънце Луи XIV, която да съвпадне със срещата на върха на Г-7 на водещите икономики по-късно този месец, според двама френски служители, запознати с подготовката.

Основната идея би била да се използва склонността на Тръмп към крещящи позлатени интериори, за да се гарантира, че президентът на САЩ ще остане ангажиран с основните въпроси, които вълнуват Европа, като войната на Русия в Украйна и икономическото въздействие на конфликта в Иран.

Тръмп ще посети алпийския спа курорт Евиан-ле-Бен от 15 до 17 юни в момент на засилено напрежение и малка вероятност за пробив между САЩ и Иран. Президентът обеща, че ще отлети за Франция, но френската страна не приема нищо за даденост и иска да се увери, че няма да се откаже от срещата преждевременно, пише Politico.

"Вярвам, че участието му в Г-7 е почти потвърдено“, каза човек, близък до френския президент.

Предвид непредсказуемостта на Тръмп, човекът подчерта, че вечерята не е потвърдена и са налични други варианти. "Всичко е възможно, има и голф игрище в Евиан".

Наръчник: Как да се справим Тръмп?

Европейските лидери прекараха близо десетилетие в опити да измислят формула да се справят с опърничавостта на Тръмп. Един от изводите е, че ласкателствата, пищността и нотка кралски блясък могат да помогнат за изглаждане на отношенията с президент, който отдавна гледа на институции като Г-7 със скептицизъм.

Но тъй като американската администрация се бори да излезе от конфронтацията си с Иран, не е ясно дали Тръмп, който многократно е обвинявал съюзниците от НАТО, че са го разочаровали в Близкия изток, има голям интерес да прекарва време с лидери от Европа, Канада и Япония.

Законодател от либералната партия "Ренесанс“ на Макрон обобщи срещата на върха като нещо, през което европейците "просто трябва да преминат“.

"Трябва да избегнем ситуация като тази в Канада миналата година, когато Тръмп напусна [Г-7] преждевременно, или криза заради Гренландия“, каза законодателят, пожелал анонимност.

Белият дом не отговори на искане за коментар относно плановете за вечеря на Макрон.

Да задържим Тръмп в релси

Най-важното за Франция е необходимостта да се предотврати напускането на Тръмп от срещата на върха на Г-7 или да провали всичко.

Макрон е преместил датата на срещата на върха - първоначално планирана за 14 юни, така че президентът на САЩ да може да присъства на битките в клетки, планирани за 80-ия му рожден ден. Френските организатори също са съобразили списъка с гостите, имайки предвид Тръмп.

Вечерята във Версай, ако се състои, ще се проведе на 17 юни, последния ден от срещата на върха и ще бъде по-интимно събитие от държавния банкет, организиран за крал Чарлз III, който привлече близо 200 гости.

Европейските лидери отбелязаха, че най-успешните посещения на Тръмп са включвали отклонения с кралски особи – за предпочитане в дворци – като например вечеря с краля и кралицата на Нидерландия по време на миналогодишната среща на върха на НАТО в Хага. По подобен начин Тръмп изглеждаше искрено впечатлен от кралското си посрещане в двореца Уиндзор във Великобритания.

Макрон научи тези уроци още в началото. Като домакин на срещата на върха на Г-7 в атлантическия морски курорт Биариц през 2019 г., френският президент сякаш предотврати катастрофа, когато импровизира частен обяд с Тръмп, който беше пристигнал, заплашвайки с нови търговски тарифи срещу Франция.

Очаквайте неочакваното

Но след глобалната тарифна война на Тръмп и пренебрегването му към мненията на съюзниците относно войните в Иран и Украйна, в Европа има съмнения дали дипломатическите умения на Франция и финесът на Макрон всъщност могат да постигнат нещо.

"Ласкателството е ефективно само като част от динамиката на властта“, каза същият европейски служител, отбелязвайки, че европейците са накарали Тръмп да отстъпи по отношение на Гренландия със смесица от ласкателства и ходове на власт.

Все пак има надежди, че срещата на Г-7 може да донесе дивиденти.

Според бивш министър, срещата на върха може да бъде възможност да се "накара Тръмп да се ангажира отново с клуба“. Министърът отбеляза също, че френският президент е фокусирал подготовката за срещата на върха върху тема, близка до сърцето на Тръмп: глобалните дисбаланси – това е кодиран език за Китай, който манипулира международния търговски пейзаж, като използва субсидии, за да натрупа огромни излишъци със САЩ и ЕС.

Но организаторите на Г-7 знаят, че ще трябва да очакват неочакваното.

Има и други потенциални остри точки. Макрон покани Володимир Зеленски на срещата на върха на Г-7, но предвид напрегнатите отношения между Тръмп и украинския президент, този ход носиотделна доза несигурност.

"Винаги има известен риск с администрацията на Тръмп", каза приближен до Макрон.