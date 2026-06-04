Асен Василев: При ГЕРБ бяхме на постна пица, при Радев сме на капково напояване

Бившият финансов министър и лидер на ПП Асен Василев коментира, че при едно от правителствата на ГЕРБ сме били на постна пица, но настоящите мерки на кабинета “Радев” ни поставят на капково напояване.

"Това, което аз виждам, е, че "Прогресивна България" показа с първите си действия, че техните политически приоритети са сбъркани. Това са същите политически приоритети, които едно време ни докараха постната пица. В разгара на кризата да замразим за три години пенсиите. Същият начин на мислене", каза още Василев.

“Процедура по свръхдефицит се открива от ЕК, когато има конкретен повод, обясни Василев и попита: “Защо е открита само на България? Пише, че тяхната прогноза за 2026 г. е, че ние ще бъдем на 4.1% дефицит, защото не виждат траектория, която да го ограничи към момента и няма предложен бюджет, който да казва нещо друго".

Василев е на мнение, че ако успеем да се поберем в трите процента дефицит, за нас няма да има никакви санкции.

"Въпросът е колко ще бъде дефицитът на 31 декември 2026 г. А той ще е колкото Министерството на финансите реши да бъде на база на бюджета, който ще представи. Това зависи от приходите, които ще бъдат събрани. А заради високата инфлация в момента събираемостта на приходите върви изключително добре. Приходите от ДДС към май месец са нагоре с 20%. Най-вероятно ние ще завършим 2026 г. със седем милиарда повече приходи от миналата година. Въпросът е срещу тези приходи какви разходи ще бъдат заложени в бюджета”, каза още лидерът на ПП.

Съвети към финансовия министър

Василев даде и съвет на настоящия министър на финансите Гълъб Донев - първо да направи истинска прогноза за приходите. "След това откъде идва ръстът в разходите. Ръстът в разходите от данните, които бяха изнесени за първото тримесечие, идва основно от заплати на администрацията и издръжка на администрацията".

“В икономиката остават два големи сиви сектора, които трябва да бъдат много сериозно прегледани. "Единият е на строителството. Вторият е търговията с плодове и зеленчуци”, коментира още Василев.

Арестът на Мавродиев

Лидерът на ПП коментира и днешния арест на бившият управител на ББР Стоян Мавродиев.

“През 2021 г., когато влязохме в служебния кабинет, Българската банка за развитие беше към Министерството на икономиката. След проверка стана ясно, че един милиард лева са раздадени на осем фирми без реални обезпечения. Кредитите спряха да бъдат обслужвани. Това е директна щета за българските граждани, пари, които са дадени на банката под формата на капитал от нашите данъци. Още тогава това беше изпратено към прокуратурата. Пет години по-късно явно вече има някакво действие по въпроса. Крайно време е веднъж да видим някой да понесе последствията от действията си, с които е накърнил интереса на българската държава", каза Василев.

“Няма симисъл от Българската банка за развитие по начина, по който се управлява. Може би най-добре е да бъде закрита. През последните години тя не генерира нищо друго освен скандали", предложи депутатът.