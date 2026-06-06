Тръмп: Ако Ванс и Рубио се обединят за 2028 г., ще са непобедими

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за подкаст, че ако вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар на САЩ Рубио обядинят усилия за президентската надпревара през 2028 година, биха били непобедими.

Вече не е тайна, че и Рубио, и Ванс са основни претенденти за номинация на Републиканската партия за изборите през 2028 година, а скорошното изказване на държавния секретар предизвика похвали от партита и дори от някои демократи, които отбелязаха плавното му представяне, включващо шеги и препратка към хип-хоп от 90-те години на миналия век, за да опишат преговорната позиция на Иран, пише Ройтерс.

"Мисля, че Джей Ди и Марко като екип биха били много трудни за побеждаване. Това е интересно, човешко нещо, човешкото уравнение. Така че, гледам ги заедно, те се разбират чудесно“, добави президентът.

Тръмп продължи да подхранва разговорите за наследяване, въпреки че и Ванс, и Рубио омаловажават амбициите си за 2028 година.

Ванс и Рубио се редуваха да излизат на сцената на брифинги в Белия дом, за да защитават администрацията на Тръмп от широк кръг от въпроси, включително все по-непопулярната война с Иран.

Никой официално не се е включил в надпреварата за гласуването през ноември 2028 г., но маневрирането е започнало. Демократическите кандидати вече се борят за президентската надпревара през 2028 г., което сигнализира за открита надпревара без ясен партиен лидер в борбата за наследяване на републиканския президент Доналд Тръмп.