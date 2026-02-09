10 американски C-130J за Тайван: Готови ли са за конфликт в Тайванския проток?

Военновъздушните сили на Република Китай потвърдиха плановете си да закупят десет транспортни самолета C-130J от Съединените щати, като същевременно отменят предварително планирана програма за модернизация на транспортните си самолети C-130H, закупени в средата на 90-те години на миналия век. Първият самолет C-130H влезе в експлоатация през 1984 г., като доставките продължиха до края на 90-те години. Преди отмяната си, програмата за модернизация „Taiwushan-3“ имаше за цел да интегрира нови интерфейси на пилотската кабина, да подобри възможностите за морско търсене и спасяване, да добави симулатори, да подобри системите за глобално позициониране и докладване и да инсталира оборудване за безопасност и избягване на сблъсъци на C-130H. Военни служители заявиха, че това отразява преоценка, основана на разходите, за това как най-добре да се поддържат и модернизират възможностите за въздушен транспорт на ВВС, тъй като разходите за обновяване на софтуера бяха високи, а удължаването на живота би изисквало структурно подсилване на корпуса, пише MWM.

C-130 в момента е най-тежкият военен транспортен самолет в производство в Съединените щати, като много по-големите C-17 и C-5 са спрени от производство. Той е по-малък по размер от руския Ил-76 и още повече от китайския Y-20, който е най-големият военнотранспортен самолет в производство в света. C-130 е самолет отпреди Виетнамската война, чиято основна част от проектната работа е извършена по време на Корейската война, а въведен е в експлоатация от 1956 г., което му позволява да участва в над дузина конфликти. Когато е експлоатиран от ЦРУ през 50-те и 60-те години на миналия век, самолетът е извършвал множество доставки в подкрепа на бивши въоръжени сили на Република Китай, базирани в Мианмар, които са извършвали серия от продължителни нападения на китайска територия с подкрепата на съветници и разузнаване на ЦРУ.

C-130J е цялостна актуализация на дизайна на C-130, който за първи път е влязъл в експлоатация през 1999 г., и е интегрирал нови двигатели, нова пилотска кабина и нова авионика. Самолетът е служил в 27 държави, въпреки че Южна Корея, Индонезия и Филипините са единствените източноазиатски оператори. Военновъздушните сили на Република Китай в момента експлоатират 19 самолета C-130H и възнамеряват да използват оперативен модел „микс от високо-ниско ниво“, при който на флота от C-130J ще бъдат възложени по-взискателни мисии, като например нощни операции, докато редица самолети C-130H ще получат по-ограничени вътрешни подобрения за рутинни мисии. Подобреният обхват и полезен товар на C-130J, както и способността му да работи на по-къси писти, се очаква да бъдат сред най-ценните му качества.

Базираният в Тайпе анализатор по отбрана Су Дзъ-юн заяви, че дигиталната пилотска кабина и подобрените двигатели на C-130J позволяват по-бързи и по-безопасни логистични операции,

отбелязвайки, че съчетаването на самолета с модернизирани самолети C-130H отразява по-систематичен подход към управлението на оборудването, балансирайки оперативните способности с изискванията за поддръжка. Въпреки това бяха повдигнати сериозни въпроси относно полезността по време на война на флотилия от средни транспортни самолети, тъй като базите на въоръжените сили на Република Китай са в непосредствена близост до континентален Китай, докато Народноосвободителната армия (НОАК), с която те все още са в състояние на гражданска война, е водеща в света по отношение на своите далекобойни противовъздушни възможности. Ракетата 40N6, разположена от противовъздушните отбранителни системи С-400, например, е доказала способността си да унищожава висококачествени самолети на екстремни разстояния до 400 километра дори на ниска височина, както беше демонстрирано както срещу Украйна, така и в индийски ръце срещу Пакистан. Ракетата „въздух-въздух“ PL-17, от друга страна, осигурява още по-голям обхват на поражение и може да въоръжи над 400 изтребителя J-16 на НОАК.

След многобройни индикации от президента на САЩ Доналд Тръмп и други официални лица, че се очаква Тайпе значително да увеличи разходите за американски отбранителни продукти, за да продължи да се радва на политическата и военна подкрепа на Вашингтон, рязкото увеличение на поръчките за оборудване от края на 2010-те години превърна Министерството на отбраната на Република Китай в един от най-големите клиенти на американското въоръжение. Въпреки това, големи забавяния в доставките на оръжие от САЩ предизвикаха голям скандал в Тайпе, като натрупванията надхвърлиха 21 милиарда долара до края на 2025 г. Най-голямата единична поръчка, а именно тази за 66 изтребителя F-16 Block 70, доведе до доставка само на един изтребител, въпреки че Съединените щати са задължени да доставят всички самолети до 2027 г., което подхранва призивите в Тайпе за предприемане на съдебни действия. Министерството на отбраната е силно ограничено във възможностите си за обществени поръчки в областта на отбраната, като липсата на международно признание или дипломатически отношения на Република Китай с всички страни с изключение на дванадесет малки държави оставя повечето доставчици на оръжие нежелаещи да доставят оборудване.