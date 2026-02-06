Тайван получава последните си танкове M1A2T Abrams

Тайван е поръчал общо 108 от модернизираните танкове от Съединените щати. Машините е малко вероятно сами по себе си да възпрат Китай, но със сигурност ще усложнят плановете му за инвазия.

Самостоятелната островна държава Тайван продължава да укрепва армията си в очакване на потенциална инвазия от континентален Китай. До края на март се очаква тайванските въоръжени сили да получат последните си 28 американски основни бойни танка (ОБТ) M1 Abrams. Новите машини ще заменят остаряващия парк на страната от танкове M60A3 и CM11, които са на въоръжение повече от 30 години, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Тайпей е получил 80 варианта M1A2T, разработени специално за операции в Тайван.

Базиран на моделите M1A2 SEPv3, M1A2T Abrams е снабден с броня без обеднен уран, експортно конфигурирана кула, подобрен спомагателен силов агрегат (APU) и модифицирани електрически системи. Тайванските модели са оборудвани и с нова система за предаване на данни за боеприпаси, което им позволява да използват програмируеми боеприпаси.

120-милиметровото гладкоцевно оръдие M256 на MBT се рекламира като способно да изстрелва бойни глави, които могат да пробият до 850 мм броня. Системата за управление на огъня „hunter-killer“ на танка може да се използва за поразяване на вражески цели на разстояние до 4000 метра (13 123 фута).

Тайпей за първи път сключи сделка с Вашингтон през 2018 г. за 108 танка; два ранни модела бяха доставени на Тайван през 2022 г., докато първата пълномащабна партида от 38 бройки пристигна през декември 2024 г. Обучението и въвеждането в експлоатация на танковете продължават, а машините бяха използвани във военните учения с бойни стрелби миналото лято.

ОБТ-тата получиха одобрение от Държавния департамент на САЩ през юли 2019 г. по време на първата администрация на Тръмп. Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (DSCA), която улесни продажбата на танковете, определи стойността на машините и свързаното с тях оборудване и поддръжка на „приблизителна цена от 2 милиарда долара“.

Пекин преди това осъди доставката на втората партида танкове.

„Призоваваме САЩ да се придържат към принципа на един Китай... и да спрат да въоръжават Тайван или да подкрепят и насърчават сепаратистки сили, опитващи се да постигнат независимост чрез военни средства“, каза тогава говорителят на Министерството на външните работи на континентален Китай Лин Джиен пред The ​​South China Morning Post.

Китай има много повече танкове от Тайван

Допълнителни 108 основни бойни танка (ОБТ) е малко вероятно да спрат инвазия в самоуправляващия се Тайван, който Пекин разглежда като отцепническа провинция, която ще бъде върната под контрола на континента, със сила, ако е необходимо. Това обаче показва ангажимент от страна на Вашингтон към защитата на Тайпе.

„Завършването на доставките на M1A2T на Тайван по програмата за военни продажби на САЩ за чужбина подчертава дълбочината на сътрудничеството в областта на отбраната между САЩ и Тайван и засилва по-широката регионална тенденция към твърдо възпиране в Индо-Тихоокеанския регион“, обясни Army Recognition. Изданието добавя, че ОБТ могат да усложнят „планирането на инвазията, като повишат разходите за наземни операции след всяко първоначално десантиране“, докато „програмата сигнализира, че Тайпе инвестира в оцеляващи, висококачествени способности, а не в символична модернизация“.

Смята се, че Народноосвободителната армия на Китай (НОАК) разполага със сила от около 6800 танка, включително съвременни основни бойни танкове (ОБТ), предназначени за десантни атаки. Въпреки това, при евентуално нашествие, НОАК ще трябва да достави своите танкове и други превозни средства в Тайван - факт, който не е убягнал от Тайпе.

Настоящата тайванска доктрина изисква комбинация от мобилност и гъвкавост, за да се противодейства на евентуални десанти. Наред с местните ръчно изстрелвани противотанкови ракетни установки Kestrel, M1A2T Abrams може да бъде от решаващо значение за противодействие на нашествие и спиране на усилията на НОАК да установи плацдарм.