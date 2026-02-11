Какво правят шведските изтребители „Грипен“ в Исландия?

Исландия няма постоянна армия, флот или военновъздушни сили – вместо това разчита на НАТО да я защитава, включително и най-новия член на алианса.

Многоцелевият изтребител Saab JAS 39 Gripen спечели популярност по целия свят и може да действа на поне четири континента през следващите години. Всъщност шест от шведските самолети вече защитават небето на Исландия.

След влизането си в НАТО през 2024 г. – което е най-новото допълнение към алианса – Швеция започна първата си мисия за въздушно полицейско наблюдение в Исландия, тъй като островната държава не поддържа постоянна армия, флот или военновъздушни сили. Като част от двустранно споразумение за отбрана от 1951 г. със Съединените щати, НАТО поддържа сигурността на бившата датска колония, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Швеция потвърди, че отряд от шест самолета JAS 39 Gripen C, подкрепени от многоцелеви самолети-цистерни на НАТО Airbus KC-30M (MRTT), които осигуряват зареждане с гориво по пътя, са пристигнали във военновъздушната база Кефлавик миналата седмица, заедно с повече от 110 души персонал от въздушното крило F7 на шведските военновъздушни сили (SwAF) Скараборг.

„Тази ротация, която се провежда от началото на февруари до средата на март 2026 г., представлява първия път, когато шведските военновъздушни сили ръководят мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Исландия от присъединяването им към НАТО през март 2024 г.“, обяви алиансът.

Добавя се, че „Патрулирането на въздушното пространство е крайъгълен камък на колективната отбранителна позиция на НАТО“, като се отбелязва, че мисиите за защита на небето над Исландия са започнали през 2008 г. Самолетите на страните членки осигуряват „въздушно наблюдение и прихващане“, за да гарантират „потребностите на Исландия за готовност в мирно време“ (ASIC IPPN).

Докато бъдат разположени в Исландия, самолетите JAS 39 Gripen ще действат под ръководството на Главния команден център Кефлавик и Обединения въздушен оперативен център на НАТО (CAOC) в Уедем, Германия.

„Планираме тази операция отдавна и тя се усеща едновременно интересна и важна, предвид настоящата международна ситуация със сигурността“, каза подполковник Йохан Легард, командир на шведския отряд. „Мисията е насочена към колективната защита на исландското въздушно пространство и е хубаво да можем да допринесем.“

По време на разполагането шведските екипажи ще координират действията си с исландската брегова охрана, единствената военна сила на страната.

Шестте самолета на шведските военновъздушни сили ще изпълняват мисията на НАТО за въздушно патрулиране,

която е „рутинна, но жизненоважна задача, допринасяща за възпиране, предотвратяване на кризи и осигуряване на солидарност на съюзниците – особено във високопланински региони като Арктика“. Средата представлява няколко „уникални оперативни предизвикателства, включително сурово време, дълги разстояния и трудни условия за полет“.

JAS 39 обаче може да се счита за подходящ за експлоатация в Исландия, дори през последните месеци на зимата. Свръхзвуковият многоцелеви изтребител е способен на въздушен бой и мисии въздух-земя. Той е проектиран за шведските военновъздушни сили и може да работи от строги съоръжения, включително отдалечени пътища, превърнати във временни писти. Грипенът е оборудван с подсилен колесник, който позиционира корпуса високо над земята, за да предотврати засмукването на отломки във въздухозаборника на реактивния двигател. Изтребител е проектиран и за лесна поддръжка, което се разглежда като предимство пред самолети като произведения в САЩ F-16 Fighting Falcon.

Дори преди Швеция официално да се присъедини към НАТО, Gripen е действал редом със самолети на Алианса. През лятото на 2025 г. JAS 39 е провел съвместни патрули с американски бомбардировачи, включително Rockwell B-1B Lancer на американските военновъздушни сили над Балтийско море.