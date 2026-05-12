Украйна разработва собствена бронирана спасителна машина за бойно поле

Украинската отбранителна компания Inguar Defence представи нова шестколесна бронирана евакуационна машина, построена на вътрешно разработено триосно шаси 6×6, запълвайки критична празнина на бойното поле, която принуждаваше украинските части да оставят повредена техника оголена или да разчитат на неадекватни решения за евакуация от началото на пълномащабната инвазия, пише Defence Blog.

Артьом Юшчук, главен изпълнителен директор на Inguar Defence, обяви машината в социалните медии с думи, които отразяваха както техническа гордост, така и оперативна спешност.

"От днес Украйна разполага със собствено високобронирано, високомобилно шаси 6×6", написа Юшчук. "Inguar 4 е платформа за всякакви тежки системи. Първото внедряване е това, което толкова отчаяно липсваше на частите - местна бронирана машина за евакуация на повредена техника. Решихме го."

Възможностите за евакуация на Inguar 4 не се ограничават до превозни средства от семейството Inguar. Юшчук потвърди, че новата платформа може да евакуира широка гама от бронирани машини на украинска служба, включително верижния M113, колесния Kozak, Novator, Gyurza, канадския Senator, произведения в САЩ MaxxPro и турския Kirpi. Този списък обхваща американски, канадски, турски и украински платформи, отразявайки изключителното разнообразие от бронирани машини, които Украйна е получила чрез международна военна помощ от 2022 г. насам. Всеки тип превозно средство в този списък има различни характеристики на теглото, изисквания за теглене и процедури за евакуация, а изграждането на местно евакуационно превозно средство, способно да се справи с всички тях, представлява значително инженерно постижение за компания, която едва наскоро е установила серийно производство на собствени бронирани машини.

Inguar Defence бързо се развива едновременно в множество продуктови линии.

Компанията е установила серийно производство на Inguar-3 в три конфигурации: като бронетранспортьор, като медицинско евакуационно превозно средство и като специализиран пикап за дронове. Конфигурацията на бронетранспортьора Inguar-3 даде на украинските части възможност за брониран транспорт, произведен в страната, в момент, когато доставките на чуждестранни машини не можеха да се справят с търсенето на бойното поле, а приемането му в множество типове части създаде оперативната нужда, която евакуационното превозно средство Inguar-4 сега е предназначено да отговори. Флотилията от Inguar-3, разположена в украински подразделения, генерира предвидима тежест за възстановяване, когато тези превозни средства претърпят бойни щети, а наличието на съвместимо местно спасително превозно средство, което да ги поддържа, затваря логистична уязвимост, която чуждестранното спасително оборудване, със собствените си зависимости от веригата за доставки, не може напълно да елиминира.

Платформата Inguar-3 привлече вниманието на международната отбранителна индустрия и отвъд собствените доставки на Украйна. Норвежката отбранителна компания Kongsberg Defence and Aerospace, един от водещите световни производители на дистанционно управлявани оръжейни системи и технологии за борба с дронове, представи бойно превозно средство за борба с дронове за Украйна, построено на шасито на Inguar-3. Системата Kongsberg комбинира украинския брониран корпус с комплекта CROWS Counter-UAS на Kongsberg, създавайки мобилна платформа, предназначена за откриване и поражение на дронове тип Shahed и крилати ракети. Системата съчетава електрооптични и инфрачервени сензори с дистанционно управляван оръжеен модул, монтиран на повдигаща се мачта, което дава на екипажа подобрено зрително поле и възможност за проследяване на заплахи на малка височина, без да се излага персоналът. Решението на Kongsberg да базира украинското си противодроново превозно средство на Inguar-3, а не на западно шаси, отразява както нарастващото доверие в платформата, така и практическите предимства от използването на превозно средство, което вече е на въоръжение в Украйна с установена вътрешна инфраструктура за поддръжка и ремонт.

Триосно шаси 6×6, което е в основата на спасителното превозно средство Inguar 4 и семейството Inguar 3, представлява значително самостоятелно постижение за украинското отбранително инженерство. Разработването на ново колесно бронирано шаси от нулата изисква решаване на сложни проблеми в автомобилното инженерство, интеграцията на бронята, дизайна на окачването и пакетирането на задвижването, които повечето страни решават чрез лицензиране или закупуване на съществуващи платформи, вместо да проектират свои собствени. Решението на Украйна да инвестира в програма за разработване на вътрешно шаси, докато едновременно с това води пълномащабна война, отразява както необходимостта, така и амбицията, а съобщението на Юшчук, че Inguar 4 представлява „платформа за всякакви тежки системи“, предполага, че компанията разглежда шасито 6×6 като основа за разширяващо се семейство специализирани превозни средства, а не като еднократна програма за спасителни превозни средства.