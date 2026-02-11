Гърция наложи високи глоби за необоснован скок на цените

Гърция наложи високи глоби на супермаркети за покачване на цените, а гърците подготвят бойкот на магазините, предаде кореспондентът на БНР.

С разрешение на прокуратурата медиите публикуваха списък с магазини, глобени за превишаване на допустимата печалба на стоките.

Потребителите се оттеглят от тези магазини в знак на недоверие към продаваните в тях стоки.

Глоба над един милион евро е наложена на няколко вериги от супермаркети.

Съгласно споразумение между търговците и министерството на развитието част от стоките от първа необходимост са в списък с контролирани цени, които търговците са задължени да не увеличават.

От Федерацията на потребителите приканват за организиран протест и бойкот на всички магазини на 19-и февруари. „Изнудват клиентите с много високи цени и трябва да им покажем нашето недоволство“, съобщават от федерацията.

Свързани статии Гърция проверява сделки с имоти с чужденци, сред които и с българи

„Стига вече подигравка, измама, спекула и печалбарство във вреда на гражданите потребители“, пишат организаторите на протеста. Министърът на развитието Теодорикакос заяви, че „печалбата е позволена, но печелбарството - не“