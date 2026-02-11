IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гърция наложи високи глоби за необоснован скок на цените

Гърците подготвят бойкот на магазините

11.02.2026 | 12:52 ч.
Гърция наложи високи глоби на супермаркети за покачване на цените, а гърците подготвят бойкот на магазините, предаде кореспондентът на БНР.

С разрешение на прокуратурата медиите публикуваха списък с магазини, глобени за превишаване на допустимата печалба на стоките.

Потребителите се оттеглят от тези магазини в знак на недоверие към продаваните в тях стоки. 

Глоба над един милион евро е наложена на няколко вериги от супермаркети.

Съгласно споразумение между търговците и министерството на развитието част от стоките от първа необходимост са в списък с контролирани цени, които търговците са задължени да не увеличават.

От Федерацията на потребителите приканват за организиран протест и бойкот на всички магазини на 19-и февруари. „Изнудват клиентите с много високи цени и трябва да им покажем нашето недоволство“, съобщават от федерацията.

„Стига вече подигравка, измама, спекула и печалбарство във вреда на гражданите потребители“, пишат организаторите на протеста. Министърът на развитието Теодорикакос заяви, че „печалбата е позволена, но печелбарството - не“

