Глобалните амбиции за еврото и юана ускоряват спада на долара

Доларът отново се понижава спрямо еврото и юана, точно когато европейските и китайските лидери се стремят да засилят глобалната роля на своите валути, възползвайки се от нарастващите съмнения относно долара. Последните промени във валутните курсове изглежда се развиват по желания начин за всички страни, особено за Вашингтон.

С наближаването на празниците по случай Лунната Нова година, китайският офшорен юан скочи до най-добрите си нива спрямо долара от почти три години. Щатският долар е загубил 6% спрямо юана от началото на миналата година, пише в анализ за Ройтерс колумнистът Майк Долан.

15%-ният скок на еврото спрямо долара за същия период е още по-изразен, тъй като валутният курс се придържа към петгодишния си връх над 1,20 долара, достигнат миналия месец.

Тези движения са в съответствие с неотдавнашните заявления на лидерите и в двете области. Едва миналия четвъртък източници от Европейската централна банка заявиха, че ЕЦБ планира да подкрепи дългогодишния си призив за „глобално евро“, като работи за разширяване на ликвидността на еврото до повече страни, което ще направи използването на евро в чужбина по-евтино и по-лесно и ще засили международната роля на валутата. След това, във вторник тази седмица, ръководителят на централната банка на Австрия Мартин Кохер заяви, че ЕЦБ трябва да бъде готова за голяма промяна.

„Виждаме по-голям интерес към еврото от страна на колегите си и мисля, че това е една от причините да наблюдаваме известно поскъпване на еврото, защо еврото се превръща в по-безопасно убежище.“

Междувременно, на 1 февруари китайският президент на фона на поредица от търговски посещения на високо ниво и призовава за „равноправен, многополюсен свят“, като твърдо потвърди желанието на Пекин за „мощна валута“, използвана по-широко в световната търговия, финанси и световни резерви.

И двата региона изглежда усещат преосмисляне сред глобалните инвеститори относно огромното господство на долара в световните финанси след година на агресивна, разрушителна дипломация и търговска политика на САЩ - и сега изглежда е моментът за действие.

Но приветстването на по-слабия валутен курс на долара е едно. Последиците от нов световен ред, в който мнозина в американската администрация приемат по-слабия долар, са нещо съвсем друго. Всички страни трябва да действат внимателно.

Текущото предположение от повече от година е, че Вашингтон е доволен от обезценяването на долара, което идва с промяната в трансграничните инвестиции, необходима за истинско нулиране на глобалната търговия или намаляване на глобалните дисбаланси.

Тръмп нарече рязкото понижение на долара през януари „страхотно“. А министърът на финансите Скот Бесент може да е използвал десетилетната, леко помрачена мантра за „силен долар“, но той също така рутинно е квалифицирал фразата като не непременно отнасяща се до преобладаващите валутни курсове. Той твърди, че „силен долар“ се отнася до политики, които в крайна сметка носят сила.

В същото време остават въпросите дали има някакви имплицитни споразумения относно валутните курсове, вградени в множеството двустранни търговски сделки, в които Тръмп е участвал, особено в Азия.

Но независимо какво се случва зад кулисите или какви са истинските планове на лидерите за интернационализация на валутите, пазарите не са склонни да се отърсят от новогодишния рецидив на долара.

За два региона, толкова силно свързани помежду си чрез търговия, тази стабилност е важна, дори ако доларът продължи да поевтинява и спрямо двата.

Например, юанът представлява 15,5% от търговско претеглената кошница от евро на ЕЦБ,

което е близо до 17,4% тегло за долара. По същия начин, 18%-ният дял на еврото в търговско претеглената кошница от юани на Китай също е почти наравно с дела на долара.

Въпреки че теглото на еврото в широката търговско претеглена кошница на Федералния резерв, отваря нов раздел, е колосалните 21%, повече от два пъти повече от 10% на юана, вероятността всяка слабост на долара спрямо която и да е валута бързо да се отрази на другата.

За трансграничните инвеститори, особено тези в държавни облигации, перспективата за стабилно многогодишно поскъпване на валутата е от съществено значение при избора между по-високодоходни държавни облигации и европейски или китайски еквиваленти.