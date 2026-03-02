IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

По-рано Тръмп заяви, че ще разговаря с иранските лидери

Снимка: архив, БГНЕС

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли днес възможността за преговори със САЩ.

„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в Екс. „Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили.“

Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.

Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел.

От своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп каза по-рано вчера, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям, така че ще разговарям с тях", заяви Тръмп в интервю за американското списание "Атлантик". В същото време той отбеляза, че "повечето от тези хора са мъртви. Някои от тези, с които преговаряхме, са мъртви".

Иран САЩ Али Лариджани преговори
