Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли днес възможността за преговори със САЩ.

„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в Екс. „Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили.“

Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.

Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел.

Свързани статии Тръмп: Операцията срещу Иран може да отнеме месец

От своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп каза по-рано вчера, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям, така че ще разговарям с тях", заяви Тръмп в интервю за американското списание "Атлантик". В същото време той отбеляза, че "повечето от тези хора са мъртви. Някои от тези, с които преговаряхме, са мъртви".