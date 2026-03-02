Лондон позоволява на САЩ да използват британски бази срещу Иран

Британският премиер Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство ще позволи на САЩ да предприемат отбранителни действия срещу Иран от британски военни бази

Във видео изявление по социалната мрежа Х Стармър посочи, че САЩ са поискали разрешение да използват британски бази за тази "специфична и ограничена отбранителна цел".

"Взехме решение да приемем това искане, за да предотвратим изстрелването на ракети от Иран в региона, убивайки невинни цивилни, излагайки на риск живота на британци и удряйки държави, които не са замесени", каза британският премиер, съобщи БНР.

Той изрично подчерта, че Обединеното кралство не се присъединява към тези удари, но ще продължи с отбранителните си действия в региона.

"Искам да бъда много ясен: всички помним грешките от Ирак. И сме си научили тези уроци. Не участвахме в първоначалните удари срещу Иран... и сега няма да се присъединяваме към офанзивни действия".

Премиерът обаче отбеляза, че Техеран "следва стратегия на опожарената земя", така че Обединеното кралство подкрепя, по неговите думи, "колективната самозащита на нашите съюзници и нашите хора в региона".

Той нарече тези действия "най-добрият начин за елиминиране на неотложната заплаха и предотвратяване на по-нататъшното влошаване на ситуацията".