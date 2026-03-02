Благо Георгиев от Дубай: Паника, никой не знаеше какво става

Не е тайна, че за бившия футболист Благой Георгиев Дубай е една от любимите му дестинации и често може да бъде забелязан там. Георгиев и в момента е там, но заради затварянето на въздушното пространство след ескалацията на конфликта в Близкия изток, футболистът не може да се върне в родината.

"Вече трети ден сме в Дубай. Връщахме се от Малдивите с полет за София. Бяхме в самолета, където стояхме около 4–5 часа. Правеше се всичко възможно да излетим - дори презаредиха самолета с гориво и храна. Пилотът дори каза, че трябва да излетим, но в крайна сметка ни свалиха. Оттогава сме тук и чакаме", разказа Георгиев пред Нова тв.

По думите му няколко самолета били излетели, но след 2-3 часа ги връщали обратно. "Имаше паника, защото се събраха много хора. Никой не знаеше какво става. Докато се организира всичко, настъпи объркване, но не сме ставали свидетели на военни действия или нещо подобно. Бяхме на Терминал 3 на летището в Дубай. Чух от познати българи тук, че в неделя е бил ударен, но не мога да потвърдя дали това е вярно", добавя бившият футболист.

Георгиев разказва, че все лесно е намерил хотел в Дубай, в който да отседне. Сега само чака да се върне в България.

"Вече обаче разбирам, че да си намериш хотел е доста трудно. Хотелите се запълват и цените се повишават. Най-големият проблем е липсата на информация - никой не казва ясно какво, кога и защо се случва. Говорил съм с консула, но отговорът е един и същ - да изчакаме. В неделя вечерта казаха, че нощта ще бъде критична. Буквално преди десетина минути се чуха 4-5 силни взрива. Не знам къде точно са били, но бяха доста силни. Надявам се да не е нещо сериозно", изрази надежда той.

Местните власти препоръчали да не се излиза навън. "В момента съм на терасата на хотела. Обществените зони като басейни са затворени. Можеш да излизаш, никой не те спира, но съветът е да останеш на закрито", обяснява Георгиев.

"Всеки иска да се прибере възможно най-бързо. Това не е почивка - чувството е, че си блокиран. Хората искат да се върнат при семействата си. Имаше много българи с деца, които бяха силно притеснени. Децата плачеха и нервничеха на летището. Говорих с консулските служби и сме дали имената си, за да ни включат в списъци за прибиране. Предполагам, че когато въздушното пространство се отвори, ще има възможност да се приберем - дали с организиран полет от България или с редовен полет. Въпросът е кога ще стане това”, завърши Георгиев.