Зеленски поиска конкретна дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Киев ще направи всичко, за да бъде технически готов да влезе в ЕС до 2027 г.

12.02.2026 | 07:45 ч. Обновена: 12.02.2026 | 08:18 ч. 19
Снимка: архив, БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски призова всяко мирно споразумение, което ще сложи край на войната в Украйна, да съдържа конкретна дата за присъединяване към ЕС, предаде ДПА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ снощи Зеленски заяви, че Киев „ще направи всичко“, за да бъде „технически готов“ да се присъедини към ЕС до 2027 г. и че страната ще постигне поне основните стъпки към членство.

„Искам конкретна дата“, написа украинският президент.

Зеленски предупреди, че ако споразумение, което трябва да бъде подписано от САЩ, Русия, Украйна и Европа, не включва конкретна дата за членство, Русия ще работи, за да блокира процеса – косвено, чрез определени европейски представители, вместо да действа самостоятелно.

Той описа членството в ЕС като гаранция за сигурност за Украйна, подчертавайки нуждата на конкретни подробности и фиксиран срок.

Зеленски настоя за присъединяване към ЕС през 2027 г. в края на януари въпреки скептицизма сред европейските страни. Тогава той заяви, че членството на Украйна в ЕС е една от ключовите гаранции за сигурност „не само за нас, но и за цяла Европа“.
