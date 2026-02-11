ЕП одобри пакет от заеми за Украйна в размер на 90 милиарда евро

Европейският парламент гласува в подкрепа на три законодателни акта за предоставяне на заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро на Украйна, изправена пред продължаващата агресивна война на Русия.

ЕП прие пакет от предложения, насочени към подпомагане на Украйна със заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро за 2026 г. и 2027 г. Т.нар. “заем за подкрепа на Украйна” ще спомогне за посрещане на спешните нужди на Украйна от финансиране на фона на продължаващата агресивна война на Русия, която навлиза в петата си година.

От заема 30 милиарда евро ще бъдат предоставени за макрофинансова помощ или бюджетна подкрепа, предоставени чрез механизма на ЕС за Украйна. 60 милиарда евро ще бъдат разпределени за укрепване на отбранителните способности на Украйна и за подкрепа на възлагането на обществени поръчки за военно оборудване, като се гарантира своевременен достъп до отбранителни продукти от критично значение от — основно — отбранителната промишленост на Украйна, ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП)/Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Ако определени отбранителни материали не са незабавно на разположение от тези държави за спешна доставка в Украйна, ще се прилага набор от целеви дерогации за снабдяването им от други държави.

Финансовата помощ ще бъде предоставена в съответствие с нуждите на Украйна от финансиране, определени в стратегия за финансиране, изготвена от Украйна и оценена от Комисията. Стратегията ще трябва да бъде одобрена от Съвета.

Цялото финансиране ще бъде обвързано със строги условия, включително трайния ангажимент на Украйна към демократичното управление, принципите на правовата държава и защитата на правата на човека, включително правата на малцинствата. Това включва продължаващите усилия за борба с корупцията и укрепване на демократичните институции.

Предложението относно заема за подкрепа на Украйна беше одобрено с 458 гласа “за“, 140 гласа “против“ и 44 гласа “въздържал се“, предложението за изменение на механизма за Украйна получи 473 гласа “за“, 140 гласа “против“ и 32 гласа “въздържал се“, а предложението за изменение на дългосрочния бюджет на ЕС (МФР) за периода 2021—2027 г. осигури 490 гласа “за“, 130 гласа “против“ и 32 гласа “въздържал се“. / БТА