Електроснабдяването в Куба бе възстановено след масовото спиране

Производство на електроенергия обаче е ограничено

16.05.2026 | 08:43 ч.
Електроснабдяването в Куба бе възстановено вчера след масовото спиране на тока предишния ден, предаде Франс прес.

"Националната електроенергийна система е възстановена", обяви Националната електрическа компания след срива, засегнал седем от петнадесетте кубински провинции.

Спиранията на тока обаче продължават по места заради ограничения капацитет за производство на електроенергия, отбелязва АФП.

Топлоелектрическата централа "Антонио Гитерас", на която се пада най-голям дял от генерираната в Куба електроенергия, не работи, откакто електроснабдяването на острова бе прекъснато завчера. (БТА)

Комунистическата страна от средата на 2024 г. е в дълбока енергийна криза, изострена от петролната блокада, наложена от САЩ.

Хавана обвинява за тежката ситуация Вашингтон, според който обаче тя се дължи на лошото икономическо управление на острова.

