Тръмп: САЩ са ликвидирали втория човек в "Ислямска държава"

Абу Билал ал Мануки е бил убит при операция в Нигерия

16.05.2026 | 09:12 ч. 7
БГНЕС/EPA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че въоръжените сили на страната му са ликвидирали втория човек в йерархията на джихадистката групировка "Ислямска държава" в световен мащаб, предаде Ройтерс.

Абу Билал ал Мануки е бил убит при съвместна военна операция на Съединените щати и Нигерия, съобщи Тръмп.

След началото на втория президентски мандат на Тръмп САЩ започнаха да нанасят удари срещу джихадисти в западноафриканската държава.

Нигерия се превръща в сцена на джихадистки бунт, като североизточната част на страната е епицентърът на конфликта, причинил смъртта на десетки хиляди хора.

В началото на миналия месец нигерийските въоръжени сили вече обявиха, че са елиминирали Мануки. (Николай Станоев, БТА)

