Тръмп нарече “всички лидери” на НАТО “приятели”, призова Зеленски да се “задейства за мир”

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече “всички лидери" на страните от НАТО "приятели”. Изявлението му идва в контекста на безпокойството в Европа относно американската отдаденост към ангажиментите в рамките на трансатлантическия алианс, отбелязва ДПА.

На въпрос на репортер в Белия дом какво послание би искал да изпрати на световните лидери, които са се събрали на Мюнхенската конференция по сигурността, Тръмп отговори: "Единственото послание е, че ние имаме чудесни взаимоотношения с НАТО".

"Ние сме много влиятелна част от НАТО - хората, които сме държавни ръководители. За която и страна да говорим - всички (лидери) са ми приятели", подчерта американският президент, който и тази година не участва в Мюнхенската конференция по сигурността.

Тръмп отправи критики към украинския президент Володимир Зеленски и го обвини за липсата на напредък в мирните преговори за прекратяване на почти четиригодишната руска инвазия.

"Зеленски ще трябва да действа. Русия иска да сключи сделка, а Зеленски ще трябва да действа. В противен случай ще пропусне чудесна възможност“, каза Тръмп пред репортери, докато напускаше Белия дом и заминаваше за Северна Каролина.

Зеленски, с когото Тръмп има едновременно топли и студени отношения, настоява, че не може да сключи сделка с руския президент Владимир Путин, която да промени границите на Украйна - основното искане на Путин - без национален референдум.

В отговор на Тръмп на Конференцията по сигурност в Мюнхен в Германия, Зеленски заяви, че украинският народ е "90% против изборите сега“, защото смята, че би било твърде трудно за гражданите, живеещи в чужбина, и войниците на фронта да гласуват, припомня The New York Post.

В същото време американският държавен глава посочи, че в момента САЩ са в "много добри" отношения с Венецуела и той признава временната президентка Делси Родригес и нейното правителство за легитимни.

"Имаме много добри взаимоотношения с президента на Венецуела", каза американският президент, посочвайки, че Вашингтон "работи в тясно сътрудничество" с Родригес по въпроса за петрола.

Попитан от Ройтерс дали ще признае Родригес и правителството ѝ за легитимни, той отговори: "Да, ние вече го направихме. Работим с тях и наистина точно сега вършим страхотна работа. Отношенията, които тъкмо сега имаме с Венецуела, са с оценка 10." Тръмп допълни, че планира да посети Венецуела.