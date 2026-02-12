Зеленски иска да проведе избори, възможни ли са те при военно положение?

Зеленски е поискал от депутатите да докладват до края на месеца как Украйна може законно да проведе избори по време на война, заяви неговият главен юрисконсулт пред The ​​Times.

„Искаме да сме готови да проведем избори“, каза Ирина Мудра, заместник-началник на президентската администрация на Украйна. „Парламентът създаде работна група за разработване на промени в избирателното законодателство и те трябва да докладват своите констатации до края на февруари.“

Администрацията на Тръмп е оказала натиск върху Зеленски да проведе президентски избори. Украинската конституция обаче забранява всяко гласуване по време на военно положение.

Съобщава се, че Вашингтон е поискал Киев да проведе гласуването до 15 май или да се изправи пред загуба на потенциални гаранции за сигурност от САЩ. Снощи Зеленски отрече съобщенията, че ще обяви планове за избори на 24 февруари, четвъртата годишнина от инвазията.

„Ще преминем към избори, когато са налице всички необходими гаранции за сигурност“, каза Зеленски пред репортери в гласова бележка. „Казах, че е много лесно да се направи: установете прекратяване на огъня и ще има избори.“ Дмитрий Песков, говорителят на президента Путин, заяви, че е „твърде рано да се говори“ за съобщения, че подготовката за избори е започнала.

Марк Рюте, генералният секретар на НАТО, заяви, че се доверява на украинското ръководство и народ да решат „в съответствие с конституцията си“.

„От украинците зависи да решат“, каза той.

Зеленски е изправен пред няколко препятствия, преди да могат да се проведат избори. Той не може да промени украинската конституция без подкрепата на две трети от депутатите, каквато няма. Той също така не може да отмени военното положение, без да освободи около половината от войниците си от армията, тъй като договорите им предвиждат, че трябва да служат само докато то е в сила. Прекратяването на военното положение би премахнало и ограничение, което не позволява на мъжете в боеспособна възраст да напускат страната.

Вместо това парламентаристите работят по изменения в избирателния закон, които биха позволили гласуването да се проведе като еднократно изключение при военно положение, което не е създало прецедент за бъдещи гласувания.

„Това не трябва да подкопава легитимността на изборите в бъдеще“, каза Мудра. „И все още има огромни проблеми, които трябва да бъдат преодолени. Имаме шест до осем милиона украинци, живеещи в чужбина, и трябва да гарантираме, че техните избирателни права са спазени и гарантирани. Има такива, които живеят на окупирани територии или близо до фронтовата линия. А тези, които служат на фронта, също трябва да имат гарантирани избирателни права.“

Работната група се състои от седем подгрупи и шестдесет и двама души, включително депутати, министри и експерти от гражданското общество. Тяхната цел е да „разработят изменения в избирателното законодателство, които може да са необходими след подписването на мирни споразумения“, и е фокусирана върху осигуряването на съответствие на изборите с европейските стандарти.

Парламентарните избори не се разглеждат от работната група, което означава, че дори да бъде свален от президентски пост, Зеленски все още ще контролира най-голямата група депутати.

Първото съображение за това дали Украйна може да проведе гласуване обаче е по-скоро практическо, отколкото правно, добави Мудра. Всяко гласуване ще зависи от това дали Русия първо ще се съгласи на прекратяване на огъня, за да защити избирателите, каза тя:

„Ситуацията със сигурността трябва да бъде такава, че избирателите да не трябва да правят избор дали да гласуват по време на въздушни удари.“

Основната пречка за провеждането на каквито и да е избори остава Путин, който досега отказва да се съгласи на смислено прекратяване на огъня. Както Путин, така и Тръмп обявиха краткосрочно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура в края на януари, но ударите продължиха.

Путин също така отдавна е направил справянето с „основните причини за конфликта“ – завоалиран намек за отстраняването на прозападното правителство на Зеленски – предварително условие за всяко дългосрочно мирно споразумение.

Украйна ще поиска от страните, предоставили убежище на украинци, да помогнат с администрирането на избирателни секции в чужбина и ще се нуждае от помощ от чуждестранни разузнавателни служби за проверка на местните служители по изборите, за да се предотврати руска намеса, каза служител от украинското разузнаване, пожелал анонимност, пред The ​​Times.

„Всяка комисия за преброяване на гласовете трябва да се състои от местни представители на основните партии и очакваме руснаците да се опитат да напълнят тези комисии със свои представители и да организират измами с гласуване“, каза служителят.

Зеленски е президент от 2019 г.

В събота Зеленски заяви, че САЩ искат войната между Русия и Украйна да приключи до юни. На въпрос за евентуална времева рамка за споразумение, Зеленски отговори: „Американците казват, че искат да направят всичко до юни.

„Защо преди това лято?“, добави той. „Разбираме, че вътрешните им проблеми в САЩ ще окажат влияние.“ Изглежда, че той е имал предвид междинните избори за Конгреса, които ще се проведат през ноември.

Зеленски също така изглежда предложи възможността за участие в директни преговори с президентите на САЩ и Русия, добавяйки, че и двете страни са били поканени на разговори в САЩ тази седмица.

„Америка за първи път предложи двата преговарящи екипа, Украйна и Русия, да се срещнат в Съединените американски щати, вероятно в Маями, след седмица.“ „Потвърдихме участието си“, каза той.

Вторият кръг от мирните преговори в Абу Даби, посредничени от САЩ, приключи в петък без признаци на пробив.

Служители и спасители отстраняват отломки от топлоелектрическа централа, повредена от руски ракетни удари в Украйна.

Висш служител на НАТО заяви пред The ​​Times в сряда, че въпреки постоянния натиск от руския напредък, Путин е далеч от това да завземе наградата Донбас.

„Никой не вярва, че украинската отбрана е близо до типа колапс, който би позволил това да се случи по всяко време през следващите 18 месеца. Мисля, че би било добре да направим тази прогноза толкова далеч.“

Русия е предложила малко отстъпки, каза той. „Нищо не ни изглежда от мястото, където се намираме, сякаш Русия променя позицията си, което не вещае нищо добро.

„Самият Донбас със сигурност не е крайната цел или край на Владимир Путин, той все още има много по-големи териториални амбиции, наистина се опитва да се увери, че Украйна не е в състояние да функционира като суверенна, независима държава.“

През нощта руски удар с дрон по украинския град Богодухов уби три деца и баща им, съобщи официален представител в сряда. Две едногодишни момчета и двегодишно момиче загинаха в резултат на удар по къща в източния град близо до руската граница, според регионалната прокуратура.