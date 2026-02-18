IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мелони утешава майката на дете, на което бе присадено увредено сърце

2-годишният Томазо е под медикаментозна кома

18.02.2026 | 07:08 ч. 5
Снимка БГНЕС

Италианският премиер Джорджа Мелони се обади по телефона на майката на двугодишно италианско момченце, на което е било присадено увредено сърце, предаде АНСА. Случаят породи истинска полемика в Италия.

Момченцето е страдало от тежко сърдечно заболяване и в края на миналата година се намерило подходящо сърце за него, съобщава БТА.

Трансплантацията е била извършена в болницата "Моналди" в Неапол.

Донорът е бил четиригодишно дете от Болцано

По време на траспортирането на сърцето обаче не са били спазени необходимите изисквания. Сърцето се е увредило вероятно защото вместо обикновен лед, то е било съхранявано със сух лед, докато стигне до болницата в Неапол от Болцано.

Лекарите в неаполската болница осъзнали, че донорското сърце е увредено,

когато вече били извадили сърцето на двугодишното момче и нямало какво да направят

освен да му присадят новия орган, въпреки уврежданията при транспортирането му.

Оттогава двугодишното момченце, което се казва Томазо, е под медикаментозна кома, но здравето му се влошава и сега се търси спешно нов донор за него. Има съмнения, че детето дори може и да не преживее нова операция по присаждане на сърце, ако се намери нов донорски орган.

В последните дни историята беше разказана от редица медии в Италия, а майката на Томазо говори пред няколко телевизии. Днес в телефонния разговор на Мелони с нея, премиерката я е уверила, че ще има справедливост за Томазо.

За днес ръководството на болницата "Моналди" е насрочило среща със специалисти от цяла Италия, които трябва да решат какво да се прави по случая с Томазо. В срещата ще участват представители на клиники от Рим, Падуа, Бергамо и Торино.

Шест здравни работници са разследвани заради случилото се с донорското сърце за Томазо.

