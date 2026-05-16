Астън Вила победи Ливърпул с 4:2, гарантира си Шампионската лига

Астън Вила си гарантира футбол от Шампионската лига през следващия сезон, след като срази Ливърпул с 4:2 в първия мач от 37-ия кръг на Висшата лига.

Силно второ полувреме донесе успеха на бирмингамци, за които Оли Уоткинс вкара два пъти, а определено головете във вратата на съперника можеха и да са повече.

Върджил ван Дайк се разписа на два пъти за мърсисайдци, които обаче отново разочароваха. Те остават с 59 точки и могат да бъдат под напрежение за последния кръг, ако Борнемут вземе нещо от Ман Сити. Вила има 62 и е с гарантирано място в топ 5, като понастоящем е 4-и.

Домакините изглеждаха доста силни, въпреки предстоящия финал в Лига Европа другата седмица. Пау Торес замени Тайрън Мингс, Лука Дин се появи вместо Йън Маатсен в защитата, а Емилиано Буенди започна вместо Рос Баркли.

